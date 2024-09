Auf dieses Match musste lange gewartet werden

Auf dieses Spiel mussten insbesondere die Fans des SV Oberrieden sehr lange warten. Am Dienstag (19 Uhr) ist es jetzt so weit: Oberrieden tritt zum Nachbarschaftsderby im Julius-Stohmayer-Stadion in der Kreisstadt an.

Gastgeber TSV Mindelheim legte ja zunächst einen Stolperstart in die neue Saison hin. Dem aber ließ das Team um Spielertrainer Patrick Eckers zwei Siege hintereinander folgen.

Der aktuell sechste Tabellenplatz belegt diesen Aufwärtstrend. Und mit einem Dreier gegen Oberrieden könnte der TSV Mindelheim sogar mindestens mit der Tabellenspitze an Punkten gleichziehen. Je nach Torverhältnis ist auch der Platz an der Sonne nicht unerreichbar. Da werden die Mindelheimer sicher alles geben, um diese Chance zu nutzen.

Dem SV Oberrieden weht in der Kreisliga ein herber Wind um die Nase

Mit deutlichem Vorsprung (13 Punkte) vor dem Tabellenzweiten hatte der SV Oberrieden in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Kreisklasse Allgäu 2 besonders souverän eingefahren und war in die Kreisliga aufgestiegen. Hier weht dem SV Oberrieden indes ein herber Wind um die Nase. Oberrieden ziert nämlich mit bisher null Punkten das Tabellenende, hat jedoch ein Spiel weniger als die Konkurrenten absolviert.

Allerdings sind all diese Argumente in einem Derby oftmals wie weggewischt und lassen die Tabellensituation in den Hintergrund treten .Dennoch muss sich der SV Oberrieden zumindest im Vorfeld der Begegnung noch mit der Außenseiterrolle begnügen.