FC Bad Wörishofen feiert den perfekten Saisonstart

Wenn das mal kein gelungener Einstand ist: Mit einem souveränen 2:0-Sieg beim SVO Germaringen hat sich Bezirksliga-Neuling FC Bad Wörishofen gleich mal an die Tabellenspitze der Bezirksliga-Süd katapultiert – zumindest für einen Tag, denn das Team aus der Kneippstadt trat schon am Freitagabend in Germaringen an. Die weiteren Partien folgten am Samstag und Sonntag und der TSV Bobingen gewann am Samstag mit 3:0 gegen den FC Königsbrunn.

Doch auch „nur“ als Tabellenzweiter war die Laune von Spielertrainer Thomas Hartmann am Tag nach dem Auftaktsieg glänzend. Nach dem Abpfiff und vor der stolzen Kulisse von 700 Zuschauern strahle Hartmann über beide Ohren und auch sein Team war in Feierlaune: „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!“, schallte es aus der Gästekabine und mit dieser Euphorie trat das FCB-Team die Heimreise aus dem Ostallgäu an. Dem Vernehmen dauerte die Siegesfeier im FCB-Sportheim dann bis spät in die Nacht ...

Der Matchplan des FC Bad Wörishofen ging gegen den SVO Germaringen voll auf

Mindestens die Hälfte der Fans seien aus der Kneippstadt angereist, schätzt Thomas Hartmann. „Wir sind in der Bezirksliga angekommen“, lautete das zufriedene und auch etwas erleichterte Fazit von Thomas Hermann mit etwas Abstand einen Tag nach dem Spiel. Sein Team habe die Herausforderung angenommen und sich schnell an die hohe Intensität im schwäbischen Fußball-Oberhaus gewöhnt. Sein Matchplan sei „zu 100 Prozent“ aufgegangen, freute sich Hartmann im Gespräch mit unserer Redaktion: Aus kompakt gestaffelten, tief stehenden Abwehr heraus auf Konter lauern und den Gegner zu Fehlern zwingen – und dann blitzschnell zuschlagen und konzentriert abschließen. Gesagt, getan: Maximilian Ackermann machte mit einem Kopfballtor schon nach zehn Spielminuten die Tür zum Auftaktsieg ganz weit auf.

Danach hatte der FCB noch einige hochkarätige Chancen und laut Hartmann hätte es „eigentlich schon zur Pause höher stehen können“, meinte er. Auch bei der Einwechslung von Luis Wanninger hatte Hartmann das richtige Näschen: Kaum auf dem Platz, erzielte Wanninger in der 77. Spielminute das vorentscheidende 2:0 und sorgte so für den umjubelten Erfolg und den perfekte Saisonstart.

Vor dem Spiel wäre FCB-Trainer Hartmann sogar mit einem Pünktchen zufrieden gewesen

Dass er vor dem Spiel sogar schon mit einem Punkt zufrieden gewesen wäre, hatte Hartmann nur seiner Frau verraten – gleich mit drei Punkten zum Comeback im schwäbischen Fußball-Oberhaus hatte er also gar nicht gerechnet, nimmt sie aber ebenso gerne mit wie die starke Leistung seiner Truppe.

„Überragend“ sei die mannschaftliche Geschlossenheit gewesen, so sein Urteil. Entsprechend fiel dem Spielertrainer die Entscheidung diesmal sehr schwer, wen er in der internen Wertung zum „Man of the Match“ küren sollte: Mittelfeld-Spielmacher Dennis Schießl wurde letztlich diese Ehre zuteil, doch für Hartmann steht fest: „Das gesamte Team hat eine tolle Leistung abgeliefert.“

Mit diesem Sieg beendete der FCB eine lange Durststrecke: Vor 20 Jahren waren die Kneipstädter aus der Bezirksliga abgestiegen. Im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt verlor der FCB gegen die SF Friedberg – der FC Bad Wörishofen musste direkt in die Kreisliga absteigen. Es folgten 20 Jahre, in denen der FC Bad Wörishofen immer mal wieder zwischen Kreisliga und Kreisklasse gependelt ist, ehe 2022 Thomas Hartmann als Spielertrainer das Ruder übernahm.

Letztmals standen sich die beiden Mannschaften Ende Mai 2004 in Germaringen gegenüber. Damals gewann der SVO mit 2:1 und trug so einen Teil dazu bei, dass der FC Bad Wörishofen zwei Wochen später aus der Bezirksliga absteigen musste.

Tore 0:1 Maximilian Ackermann (10.), 0:2 Luis Wanninger (77.) Zuschauer 700 Schiedsrichter Tim Bruckner

So spielte die Bezirksliga Süd

Die weiteren Spiele:

SG Niedersonthofen/Martinszell – SV Mering 2:1 (1:0) Die Niso-Boys waren in der ersten Halbzeit besser im Spiel und hatten mehrere Chancen zur Führung, unter anderem durch Sebastian Perner, der per Kopf den Pfosten traf. Das 1:0 durch Felix Thum (45.+3) war dann allerdings ein Gastgeschenk nach einem Missverständnis zwischen Torwart und Verteidiger zum Pausenpfiff. Direkt nach Wiederanpfiff köpfte Lechner nach Flanke des eingewechselten Sascha Mölders zum Ausgleich ein. Trotz Unterzahl wegen einer Zeitstrafe gegen Marc Penz schoss Christian Kreuzer die SG in der 83. Minute wieder in Führung, die dann über die Zeit gerettet werden konnte. (may)

SpVgg Kaufbeuren –FC Wiggensbach 1:1 (0:1) Zum Start der Bezirksliga trennten sich die SpVgg Kaufbeuren und der FC Wiggensbach 1:1 (0:1). Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich von Anfang an ein intensives Spiel. Die Gäste hatten die ersten Chancen durch ihren Kapitän Lukas Ried, sein Kopfball ging jedoch übers Tor. In der 24 min dann die Führung für Wiggensbach. Tobias Peter stand nach einem Eckball am langem Pfosten und drückte den Ball über die Linie. Kaufbeuren nun aktiver, doch die besseren Möglichkeiten hatten die Gäste. Nach der Halbzeit war es dann Robin Conrad, der den Ausgleich für die SVK erzielte (50.). Er nutzte einen Fehler im Strafraum der Wiggensbacher aus, traf zuerst den Pfosten, dann klärte ein Abwehrspieler auf der Linie und im dritten Versuch war dann der Ball im Tor. Kurz vor Schluss dann Glück für die Kaufbeurer, Ried traf bei einem Kopfball nur die Latte. So blieb es beim gerechten Unentschieden, wobei beide Trainer mit dem Spiel ihrer Mannschaften sehr zufrieden waren. (hr)

TSV Babenhausen –FC Oberstdorf 2:1 (1:0) Mit 2:1 gewann der TSV Babenhausen sein Auftaktspiel gegen den FC Oberstdorf in der schwäbischen Bezirksliga. Vor heimischem Publikum waren die Fuggermärktler von Beginn an bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, zwingende Torchancen blieben jedoch aus. In der 28. Minute war es dann Patrick Stahl, der sein Team per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung brachte. Zuvor wurde Trainer Manuel Hust, der an diesem Tage im Babenhauser Sturm spielte, regelwidrig zu Fall gebracht. Auch in der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer bei sommerlichen Temperaturen kaum offensive Höhepunkte. In der 66. Minute wurde Torschütze Patrick Stahl selbst im Sechzehner gefoult. Auch den zweiten fälligen Elfmeter verwandelte Stahl souverän zur 2:0 Führung. Nur wenige Sekunden später kamen die Oberstdorfer durch Markus Übelhör noch zum Ausgleich (68.) und sorgten noch mal für Spannung. In der Schlussphase verteidigten die Unterallgäuer ihre Führung erfolgreich und fahren den ersten Sieg im ersten Spiel der Saison 2024/2025 ein. (pmi)

SV Egg a. d. Günz – FC Thalhofen 1:1 (1:1)

In der Bezirksliga hatte der Saisonauftakt gleich einen Hit parat: Vizemeister Thalhofen war zu Gast beim Dritten der Vorsaison, dem SV Egg. Es war ein gutes Spiel, das den 350 Zuschauern in der Günztalarena geboten wurde. Die Hausherren verzeichneten die erste Chance: Der Schuss von Heimkehrer Tim Bergmiller verfehlte nur knapp das Ziel. Knapp war es kurz darauf auch auf der anderen Seite. SVE-Schlussmann Christoph Wassermann war bereits ausgespielt, als Tobias Kutt für seinen Keeper auf der Linie klärte. Bergmiller wurde erneut von Schedel bedient und erzielte das 1:0 (27.) Die Gäste aus Thalhofen glichen mit dem Halbzeitpfiff aus: Robin Volland stand genau richtig und versenkte den Ball per Direktabnahme zum 1:1 (44.). In Halbzeit zwei trafen beide Teams jeweils ins Netz, in beiden Fällen wurde auf Abseits entschieden. (jürs)