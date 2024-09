Freude und Schock beim SV Oberrieden

Das haben so vermutlich nicht viele erwartet: Im Abendspiel der Kreisliga Nord setzt sich der SV Oberrieden im Derby beim TSV Mindelheim mit einem 3:0 durch. Bei einem Zusammenstoß im gegnerischen Strafraum verletzte sich ein Spieler des SV Oberrieden erheblich. Als Außenseiter gehandelt, widersprach der SV Oberrieden vom Anpfiff an dieser Rollenverteilung. Mutig und selbstbewusst starteten die Gäste in die Partie beim TSV Mindelheim. Es zeigte sich deshalb schnell, dass hier zwei zunächst gleichwertige Mannschaften aufeinandertrafen.

Robert Prestele