Loppenhausen hält lange dagegen

Letztlich hat es dann doch nicht gereicht. Vor allem mit großem Kämpferherz stemmten sich die B-Juniorinnen des FC Loppenhausen in der Landesligabegegnung am Samstagnachmittag dem FFC Wacker München II entgegen. Dabei ließ Loppenhausens Torhüterin Jennifer Ehekirchner im ersten Abschnitt die gegnerischen Angreiferinnen mit starken Paraden schier verzweifeln. In der zweiten Halbzeit gelang es den Favoritinnen dann aber doch, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen und so ging der FFC Wacker München II am Ende als 4:0-Sieger vom Platz.

