Spannende Spiele und eine ausgelassene Meisterfeier

Bei herrlichem Fußballwetter bogen die Kicker im Unterallgäu am Pfingstmontag auf die Zielgerade der Saison ein. Der SV Oberrieden macht sein Meisterstück.

Kreisliga Allgäu Nord

Kirchheim kämpft weiter ums Überleben in der Kreisliga: Mit einem 3:2-Sieg beim TV Boos bleibt die Hoffnung auf den Relegationsplatz, auch wenn der direkte Klassenerhalt nicht mehr möglich ist. Das Schlusslicht hat in einer turbulenten Schlussphase den Sieg erkämpft.





Oberegg – Bad Wörishofen 2:2

Tore 1:0 Christoph Neher (2.), 1:1 Maximilian Gast (19.), 2:1 Christoph Neher (37.), 2:2 Severin Bartsch (38.), Zuschauer 200 Schiedsrichter Deniz Karaagac

Eine absolut rassige Partie sahen die 200 Zuschauer in Oberegg. Es war alles geboten, was Fußball ausmacht. Oberegg ging bereits in der 1. Minute durch den brandgefährlichen Neher mit 1:0 in Führung. Das Spiel wogte dachach hin und her, mit einem Übergewicht für die Gäste. Ein flache Hereingabe nutzte Gast zum Ausgleich. Nach einer Ecke an die Querlatte setzte Neher den zweiten Ball aus 10 m zur Führung für die Heimmannschaft in die Maschen. Postwendend kam der Ausgleich der Gäste durch Bartsch. Zum Ende wurde es nochmal etwas hektisch. Zum Ende hatten die Gäste noch den Sieg auf dem Fuß, doch der Ball ging knapp am Oberegger Tor vorbei.

Boos – Kirchheim 2:3

Tore 0:1 Manuel Reichle (19.), 0:2 Manuel Reichle (22.), 1:2 Marco Gröner (44.), 1:3 Daniel Geiger (67.), 2:3 Sebastian Egger (73.) Zuschauer 108 Schiedsrichter Sven Börmann

Kirchheim kämpfte um seine Chance, legte los wie ein Feuerwerk und führte nach 22 Minuten scheinbar komfortabel mit zwei Toren. Ganz düster wurde es dann für Kirchheim, als in der 72. Minute der 2:2-Ausgleich fiel. In der Schlussphase wurde es dann dramatisch: Sebastian Egger erzielte tatsächlich noch die viel umjubelte 3:2-Führung für den TSV Kirchheim.





Bad Grönenbach – Buxheim 3:1

Tore 0:1 Tim Müller (2.), 1:1 Jonathan Musch (28.), 2:1 Daniel Miller (67.), 3:1 Marcello Holsche (89.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Tobias Kinberger





Ost-Memmingen – Ronsberg 5:2

Tore 1:0 Nimanaj (5.), 2:0 Ulinets (19.), 3:0 Ulinets (23.), 4:0 Scheuerl (41.), 4:1 Albat (45.), 5:1 Jelusic (49.), 5:2 k.A. (52.) Schiedsrichter Tim Bruckner





Lautrach-Iller. – Legau 1:1

Tore 1:0 k.A. (19.), 1:1 Veit (27.) Schiedsrichter Stefan Waschhauser





Kreisklasse Allgäu 2

Jubel in Oberrieden: Mit einem eindrucksvollen 5:2-Sieg im Heimspiel gegen den SV Schöneberg hat sich der SV Oberrieden zum Titel geschossen. Der Mannschaft von Trainer Florian Huber ist der Titel nicht mehr zu nehmen. Da der SVO den direkten Vergleich gegen den SV Pforzen für sich entscheiden kann (2:3, 3:0), reichen mit dem Sieg gegen Schöneberg die sechs Punkte Vorsprung, um die Meisterschaft vorzeitig feiern zu können. Nach der bitteren 1:4-Pleite gegen den SV Pforzen hat sich die SG Kirchdorf/ Rammingen am Pfingstmontag gegen Germaringen 2 den Frust aus den Trikots geschossen.

So sehen Sieger aus: Ausgelassen feiert das Team des SV Oberrieden den Titel in der Kreisklasse Allgäu 2. Foto: Andreas Lenuweit

Der SV Schöneberg muss weiter um den direkten Klassenerhalt zittern. Nur zwei Punkte Vorsprung haben die Schöneberger vor dem SVS Türkheim, der den Relegationsplatz belegt. Als direkte Absteiger stehen bereits der SC Unterrieden und die SG Breitenbrunn/Loppenhausen fest.

TSV Zaisertshofen – SG Jengen/Waal 4:0

Tore 1:0 Dominik Schäffler (7.), 2:0 Maximilian Mayr (66.), 3:0 Dominik Schäffler (80.), 4:0 Maximilian Mayr (84.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Maik Seemann

Mit einem starken Heimauftritt und einem verdienten 4:0-Erfolg gegen Jengen/Waal entledigt sich der TSV Zaisertshofen endgültig aller Sorgen und festigt den Platz im gesicherten Mittelfeld der Kreisklasse Allgäu 2. Der TSV Zaisertshofen war zunächst die spielbestimmende Mannschaft und ging durch Schäffler mit 1:0 in Führung. Die Heimelf konnte die Führung in der ersten Halbzeit nicht ausbauen und so ging es in die Pause. Nach der Pause erzielte der TSV Zaisertshofen dann durch einen sehenswerten direkten Freistoß von Schmid das 2:0. Durch Konter wurde das Ergebnis auf 3:0 von Schäffler und 4:0 von Mayr ausgebaut.

FSV Lamerdingen – SVS Türkheim 1:1

Tore 0:1 Florian Racaj (10.), 1:1 Michael Schuster (22.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ralf Stützel

Der SVS Türkheim hat mit dem 1:1-Unentschieden einen wichtigen Punkt im Kampf um den direkten Klassenerhalt erkämpft und bleibt dem SV Schöneberg mit nur einem Punkt Abstand dicht auf den Fersen. Die Gäste aus Türkheim nutzten einen Stellungsfehler in der Hintermannschaft der Heimelf. Florian Racaj vollendete dabei aus kurzer Distanz ins kurze Eck zum 0:1. Nur wenig später traf Michael Schuster nach Zuspiel von Christoph Natterer zum Ausgleich nach 22 Minuten. In der zweiten Halbzeit beschäftigten sich beide Teams dann mehr mit dem Schiedsrichter als mit dem eigenen Spiel, sodass die Punkteteilung in Ordnung geht.

FC Buchloe – SC Unterrieden 2:3

Tore 1:0 Patrick Bail (18.), 1:1 Roland Wohnlich (28.), 1:2 Roland Wohnlich (42.), 1:3 Roland Wohnlich (44.), 2:3 Wolfgang Baumann (73.) Zuschauer 12´4 Schiedsrichter Arnold Biberger

Leider zu spät hat sich der SV Unterrieden auf seine Auswärtskräfte besonnen und dem FC Buchloe einen 3:2-Sieg abgerungen. Schon vor der Pause stellte der SVO mit zwei Wohnlich-Toren die Weichen auf Sieg und fightete dann bis zum Schlusspfiff. Der Sieg der Gäste ist nicht unverdient. Die Heimelf versäumte es nach der Führung nachzulegen und machte dann zu viele Fehler. Der Gast verteidigte mit viel Einsatz und auch etwas Glück die drei Punkte.

SG Kirchdorf/Ramm. – SVO Germaringen II 5:1

Tore 1:0 Timo Nieberle (16.), 2:0 Tim Rauscher (18.), 3:0 Tim Rauscher (39.), 4:0 Mathias Fleschutz (48.), 5:0 Tim Rauscher (63.), 5:1 Jonathan Müller (78.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Martin Horne

Da war sicher auch eine gehörige Portion Wut mit dabei, als die SG gegen die Reserve aus Germaringen auflief. Entsprechend überlegen war Kirchheim/Rammingen dann auch und schickte die chancenlosen Gäste mit einer verdienten 5:1-Packung nach Hause. Damit sind der 2. Tabellenplatz und die Hoffnung auf den Aufstieg noch immer in Reichweite.

SV Oberrieden – SV Schöneberg 5:2

Tore 0:1 Lukas Kurz (2.), 1:1 Alexander Laur (26.), 2:1 Stefan Schalk (32.), 2:2 Maximilian Mayer 36.), 3:2 Oliver Zech 43.), 4:2 Oliver Zech (50.), 5:2 Manuel Schalk (53.), Zuschauer 150 Schiedsrichter Hubert Löser

So sieht ein Meister aus: Spätestens in der zweiten Spielhälfte zeigt der SV Oberrieden, warum er zu Recht den Titel in der Kreisklasse Allgäu 2 gewonnen hat. Fünf Treffer gegen Schöneberg – der Rest war eine große Party. Nur der SV Schöneberg feiert nicht mit.

SV Pforzen –SG Breitenbrunn/Lopp. 1:1

Tore 0:1 Niklas Müller (5.), 1:1 Kai Schinzel (FE, 33.) Zuschauer 170 Schiedsrichter Yasin Dagistan

Mit Anstand verabschiedet sich die SG Breitenbrunn/Loppenhausen und rang dem Tabellenzweiten Pforzen ein respektables Unentschieden ab. Damit wächst auch die Chance für die SG Kirchdorf/Rammingen.

Außerdem spielten:

Blonhofen – Kaufbeuren II 2:1

Tore 0:1 Zejnulkai (18.), 1:1 Bauer (48.), 2:1 Bauer (53.) Schiedsrichter Simon Krystkowiak





A-Klasse Allgäu 2

Der SV Bedernau hat im Kampf um die Tabellenspitze einen Rückschlag hinnehmen müssen und kam gegen den FSV Dirlewang nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Der SV Schlingen machte es besser und holte beim FC 98 Auerbach/Stetten einen deutlichen 6:1- Sieg.

SV Bedernau – FSV Dirlewang 0:0

Zuschauer 120 Schiedsrichter Vitus Böck

Die Gäste aus Dirlewang waren zu Beginn die bessere Mannschaft und erspielten sich zwei aussichtsreiche Torchancen, die jedoch der Bedernauer Torwart abwehren konnte. In der Folge kam die Heimelf dann besser ins Spiel und kam auch zu Torchancen. In der zweiten Halbzeit hatte dann der SVB die klareren Tormöglichkeiten, diese parierte jedoch dann der Dirlewanger Schlussmann. So blieb es am Ende im Verfolgerduell bei einem leistungsgerechten Unentschieden.

TSV Pfaffenhausen – SV Salgen/Bronnen 2:1

Tore 0:1 Jonas Heiß (32.), 1:1 Fabian Zenuni (60.), 2:1 Violent Bajrami (68.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Rene Vierling

Der TSV Pfaffenhausen ist weiter hartnäckig und bleibt dem SV Bedernau als Tabellendritter auf den Fersen. Noch immer kann der TSV zumindest auf Ausrutscher des Spitzenduos hoffen.

TSV Mittelneufnach – TSV Kirchheim II 4:0

Tore 1:0 Tobias Pfänder (29.), 2:0 Louis Wech (34.), Roman Häusler (66.), 4:0 Louis Wech (88.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Tobias Mayr

Das war’s dann mit dem direkten Klassenerhalt für die Reserve des SVS Türkheim: Das 0:4 beim TSV Mittelneufnach zeigte die Schwächen der Türkheimer erneut deutlich auf.

Jetzt geht es dann wohl in die Relegation. In einem einseitigen Spiel setzte sich die Heimelf souverän durch. Nach zahlreich vergebenen Chancen gelang den Neufnachern ein auch in der Höhe verdienter Heimsieg.

Türkiyemspor Mindelheim – SC Eppishausen 2:0

Tore Tolga Akyol (70.), Akyol (81.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernd Gossner

Zwei Treffer in der Schlussphase durch Tolga Akyol brachten die Entscheidung in dieser Partie, die nur der Tabellenkosmetik diente.

FC 98 Auerbach/Stetten – SV Schlingen 1:6

Tore 0:1 Sebastian Reiter (5.), 0:2 Tobias Kusterer (19.), 0:3 Sebastian Reiter (23.), 1:3 Oliver Bittner (38.), 1:4 Niklas Kusterer (42.), 1:5 Niklas Kusterer (50.), 1:6 Gürkan Gürtürk (65.) Schiedsrichter Bernhard Maurer

Mit drei Toren nach gut 20 Minuten entschieden die Gäste aus Schlingen das Spiel früh und gewannen verdient beim FC 98.

SV Tussenhausen – SG Breitenbrunn/Lopp. II 7:0

Tore 1:0 Benjamin Magg (13.), 2:0 Benjamin Magg (28), 3:0 Benjamin Magg (30.), 4:0 Thomas Kobold (35.), 5:0 Johannes Miller (39.), 6:0 Benjamin Magg (60.), 7:0 Quirin Riederle (79.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Alex Wilhelm

Mit einem lupenreinen Hattrick und einem vierten Treffer nach einer Stunde sorgte Benjamin Magg fast im Alleingang für den auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen ergab sich fast kampflos in ihr Schicksal.