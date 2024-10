Spannender Fight im „Spiel der Woche“

Eine sehr starke erste Halbzeit münzte der SV Schöneberg im Spiel der Kreisklasse Allgäu 2 gegen den TSV Zaisertshofen verdient in eine knappe Führung um. Im zweiten Abschnitt waren die Gäste aus Zaisertshofen dann wesentlich besser im Spiel und erzielten den Ausgleich. Die Entscheidung fiel dann in der Schlussphase. Als aktueller Tabellenführer trat der TSV Zaisertshofen am Samstagnachmittag beim SV Schöneberg an. Vor diesem Titel zeigten die Gastgeber allerdings von Anfang an keinerlei Respekt. Im Gegenteil, mutig und mit viel Schwung, forcierte Schöneberg die Offensive. Die Breite des Raumes nutzend, stürmten die Gastgeber insbesondere über die beiden Außenspieler Samuel Hampp und Elias Wiest in Richtung Gästetor. Zaisertshofen stemmte sich nach Kräften dagegen und so ließ die Intensität der Partie bis zum Schluss keine Wünsche offen.

