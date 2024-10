Obereggs Serie reißt, Schöneberg baut Serie aus

Fußball: Kreisliga, Kreisklasse, A-Klasse

Kreisliga Allgäu: Obereggs Serie ist gerissen

Ausgerechnet in einem Heimspiel reißt die beeindruckende Siegesserie des SV Oberegg. Gejubelt werden darf dagegen in Mindelheim und Oberrieden.

SG Sontheim/Westerheim – TSV Mindelheim 1:4

Tore 1:0 Fabian Walter (34.), 1:1 Antons Zaharovs (54.), 1:2 Marc Mörstedt (63.), 1:3, 1:4 Anel Junuzovic (78., 82.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Jakob Hanser

Die SG Sontheim/Westerheim hatte zu Beginn mehr Spielanteile und ging mit einer verdienten 1:0-Führung in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte wurden die Gäste aus Mindelheim aktiver, nutzten ihre Chancen konsequent und drehten das Spiel. Das Endergebnis von 1:4 fiel aber mit Sicherheit zu hoch aus.

Mindelheims Außenverteidiger Antons Zaharovs sorgte mit seinem Ausgleichstreffer für die Wende im Spiel bei der SG Sontheim/Westerheim. Foto: Axel Schmidt (Archiv)

SV Oberegg – TSV Legau 1:2

Tore 0:1 Jonas Prestele (32.), 0:2 Alexander Schwarz (39., FE), 1:2 Christian Faulstich (55.) Gelb-Rot Elias Maurus (Oberegg, 81.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Paul Brendelberger

Eine sehr lauf-und zweikampfstarke Mannschaft präsentierte sich mit Legau in Oberegg. Zu keinem Zeitpunkt des Spieles konnte die Heimmannschaft ihr Spiel aufziehen. Als in der 20 Minute bereits der Innenpfosten für den SVO den Rückstand vermied, war es dann Joans Prestele, der mit dem Kopf die Legauer Führung erzielte. Ein Elfmeter kurz vor der Pause brachte das verdiente 2:0. Etwas wacher kam der SVO aus der Pause und erzielte durch Faulstich den Anschlusstreffer. Die Heimmannschaft versuchte vieles, blieb aber glücklos und überließ den Gästen den verdienten Sieg.

TV Boos – SV Oberrieden 0:3

Tore 0:1 Simon Keller (6.), 0:2 Manuel Schalk (65.), 0:3 Luca Klaus (90. + 1) Zuschauer 150 Schiedsrichter Maximilian Sürth

Verkehrte Fußballwelt: Der Gastgeber war die ganze Zeit überlegen, scheiterte aber wie so oft in der Vergangenheit daran, ein Tor zu erzielen. Die Gäste hatten mehr Spielglück und nutzten ihre wenigen Chancen konsequent aus.

Außerdem spielten:

SV Memmingerberg – TSV Ottobeuren 2:2

Tore 1:0 Matthias Stetter (48.), 1:1 Dominik Zuka (56., FE), 2:1 Marco Barton (59.), 2:2 Luca Werner (76.) Gelb-Rot Matthias Ellermann (MM’berg, 68.) Rot Florian Jakob (Ottobeuren, 90. + 2) Zuschauer 150 Schiedsrichter Michael Sting

TV Bad Grönenbach – DJK Ost Memmingen 1:1

Tore 0:1 Marius Scheuerl (8.), 1:1 Noah Matulec (16., FE) Zuschauer 80 Schiedsrichter Burhan Secgin

FC Heimertingen – SC Ronsberg 2:3

Tore 1:0 Philipp Schaule (16., ET), 1:1, 1:2 Philipp Schaule (21., 29.), 2:2 Alexander Link (36.), 2:3 Philipp Demmler (41.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Dennis Küttner

TSV Lautrach-Illerbeuren – FC Hawangen 2:2

Tore 0:1 Florian Schöb (21.), 1:1 Alexander Bischof (50., FE), 1:2 Tobias Keller (58.), 2:2 Tobias Köhl (89.) Zuschauer 125 Schiedsrichter Ibrahim Yilmaz

Kreisklasse Allgäu 2: Schönebergs schöne Serie

Der SV Schöneberg feiert in Oberegg den dritten Sieg in Serie und klettert ins Tabellenmittelfeld. Bei der SG Kirchdorf/Rammingen feiert der wiedergenesene Tim Rauscher ein starkes Comeback. Und das war wichtig, denn der SV Schlingen beweist große Moral. Die Partie SpVgg Kaufbeuren II – FSV Lamerdingen fiel aus, da die Heimelf nicht antrat.

SV Oberegg II – SV Schöneberg 2:4

Tore 1:0 Peter Rothermel (12.), 1:1 Markus Lampert (19., FE), 1:2 Lukas Kurz (43.), 2:2 Markus Maier (59.), 2:3 Julian Büchele (80.), 2:4 Lukas Kurz (88., FE) Zuschauer 65 Schiedsrichter Steffen Kibler

Eine ausgeglichnee erste Halbzeit sahen die Zuschauer in Oberegg. Mit einem tollen Fernschuss sorgte Peter Rothermel für die SVO-Führung, die kurz darauf Markus Kurz ausglich. Fast mit dem Pausenpfiff und einem Schuss von der Strafraumkante kam die Führung der Gäste. Nach dem Seitenwechsel war der SVO II die agilere Mannschaft. Folgerichtig fiel der Ausgleich durch Markus Maier. Gästekeeper Tobias Vater musste sein ganzes können aufbieten, um nach einem Kopfball die Führung der Heimmannschaft zu verhindern. Ein Fernschuss von Julian Büchele, der nicht ganz unhaltbar schien, und ein Elfmetertor von Lukas Kurz sorgten für den etwas schmeichelhaften Sieg der Gäste.

SG Kirchdorf/Rammingen – SV Schlingen 5:4

Tore 1:0, 2:0 Tim Rauscher (13., 19.), 3:0, 4:0 Sulayman Drammeh (25., 43.), 5:0 Tim Rauscher (49.), 5:1, 5:2 Leon Gerlich (59., 69.), 5:3 Felix Hof (81.), 5:4 Nico Cancar (85.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Jürgen Warnck

Eindrucksvoll meldete sich Torjäger Tim Rauscher nach seiner Verletzung zurück und bescherte der Spielgemeinschaft zusammen mit Sulayman Drammeh eine komfortable 4:0-Halbzeitführung. Auch nach dem Seitenwechsel schien es so weiterzugehen, Rauscher erzielte mit seinem dritten Treffer das 5:0. Dann aber verlor die Heimelf unerklärlicherweise die Spielkontrolle und Schlingen kam ins Spiel zurück. Aus wenigen Torchancen holten die Gäste das Maximum heraus und machten die Partie noch einmal spannend. Letztlich blieb es aber beim verdienten Heimsieg der SG Kirchdorf/Rammingen.

Er ist wieder da - und wie: Tim Rauscher erzielte bei seinem Comeback drei Tore für die SG Kirchdorf/Rammingen. Foto: Robert Prestele (Archiv)

SV Bedernau – SpVgg Baisweil-Lauchdorf 3:1

Tore 1:0 Thomas Hölzle (20.), 2:0 Manuel Schmid (57.), 2:1 Tobias Albrecht (73.), 3:1 Andre Maucher (80.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Helmut Lutzenberger

Obwohl die Gäste aus Baisweil/Lauchdorf die bessere Mannschaft waren, fahren sie ohne Punkte nach Hause. Die Heimelf war vor dem Tor eiskalt und nutzten ihre Torchancen eiskalt aus.

SVO Germaringen II – TSV Kirchheim 1:3

Tore 1:0 Luca Katzer (2., FE), 1:1 Samet Özer (20.), 1:2 Maximilian Mitteneder (44.), 1:3 Corbinian Zips (59.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Christian Gangi

Der TSV Kirchheim lässt sich in Germaringen nicht von dem frühen Rückstand durch einen Strafstoß aus der Ruhe bringen und sorgt noch vor der Pause für die eigene Führung. Nach einer Stunde markiert Zips das 3:1, was den Endstand bedeutet.

Außerdem spielten:

FC Buchloe – SG Jengen/Waal 4:2

Tore 0:1 Johannes Bersch (5.), 1:1 Wolfgang Baumann (23.), 2:1 Luka Arezina (29.), 2:2 Johannes Bersch (67.), 3:2 Marcel Halder (70.), 4:2 Wolfgang Baumann (89.) Gelb-Rot Michael Demmler (83.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Helmut Trabert

A-Klasse Allgäu 2: Mittelneufnach gewinnt das Spitzenspiel

Das Spitzenspiel der A-Klasse Allgäu 2 findet einen souveränen Sieger: Der TSV Mittelneufnach verteidigt mit einem 4:2-Heimerfolg gegen den SV Mattsies die Tabellenführung vor dem ebenfalls siegreichen SC Unterrieden. Im Spiel der Woche gibt es dagegen keinen Sieger.

TSV Mindelheim II - TSV Markt Wald 1:1

Tore 0:1 Niklas Urbin (10.), 1:1 Anel Junuzovic (89.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Erdal Diri

Die Gäste aus Markt Wald gingen in der Begegnung beim TSV Mindelheim II früh in Führung. In den Schlussminuten jedoch kassierte der Aufsteiger Markt Wald dann den Ausgleich. Letztlich wurde die Punkteteilung sowohl den Gästen als auch dem Gastgeber TSV Mindelheim II gerecht.

FC Bad Wörishofen II – TSV Kirchheim II 4:1

Tore 0:1 Omar Jallow (9.), 1:1 Ahmed Abdi (20.), 2:1 Christoph Lange (22.), 3:1 Ben Lenhardt (54.), 4:1 Ahmed Abdi (67.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Leonhard Aumüller

Mit einem verdienten Sieg festigte die FCW-Reserve ihren Platz im oberen Tabellendrittel. Doch es bedurfte erst eines Weckrufs in Form eines Gegentors, ehe die Kneippstädter das Spiel unter Kontrolle bekamen und bis zum Schlusspfiff dominierten.

Türkiyemspor Mindelheim – TSV Pfaffenhausen 0:3

Tore 0:1 Fatos Zenuni (15.), 0:2 Lukas Tiefenbacher (81.), 0:3 Fabian Zenuni (87.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Cem Koruyucu

Türkiyemspor Mindelheim hielt die Partie gegen den TSV Pfaffenhausen lange offen. Erst in den Schlussminuten sorgten die Gäste mit zwei Toren für die Entscheidung und klettern damit in der Tabelle auf Rang drei.

TSV Mittelneufnach – SV Mattsies 4:2

Tore 0:1 Marco Kaiser (10.), 1:1 Dennis Hedrich (27., FE), 2:1 Stefan Haider (29.), 2:2 Christian Mayr (31.), 3:2 Dennis Hedrich (62.), 4:2 Rene Schmid (82.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Tobias Jehle

In einem umkämpften Spiel auf tiefem Rase, setzte sich die Heimelf verdient durch und grüßt weiter von der Tabellenspitze. Doppeltorschütze Hedrich brachte den TSV nach frühem Rückstand zurück ins Spiel. Haider und Schmid schossen die weiteren Tore zur Führung. Alle Augen richten sich nun auf das kommende Derby nächste Woche in Markt Wald.

SC Eppishausen – SC Unterrieden 0:2

Tore 0:1 Tim Strobl (17.), 0:2 k. A. (90.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Konrad Sedlmeir

Der SC Unterrieden bleibt dem Tabellenführer TSV Mittelneufnach auf den Fersen. In Eppishausen gelang dem Team von Trainer Christian Landsperger ein 2:0-Sieg, der jedoch erst in der Schlussminute perfekt gemacht wurde.

SV Tussenhausen – SG Breitenbrunn/Loppenhausen 0:3

Tore 0:1, 0:2 Noah Bucher (21., 36.), 0:3 Fabian Hörmann (65.) Rot Marc Egner (Tussenhausen, 87.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Markus Heider

Die Heimmannschaft ließ in der ersten Halbzeit die nötige Entschlossenheit und den Kampfgeist vermissen und ging nach zwei Standardtoren mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeit. Der Versuch, das Spiel in der zweiten Halbzeit nochmal zu drehen, wurde durch den dritten Treffer der Gäste im Keim erstickt. Den Tiefpunkt des Nachmittags markierte schließlich eine Rote Karte der Heimelf zum Ende des Spiels durch grobes Foulspiel.

A-Klasse Allgäu 3: Dirlewang behauptet Platz eins

Dank eines souveränen Heimsiegs bleibt der FSV Dirlewang Spitzenreiter der A-Klasse 3. Die SG Amberg/Wiedergeltingen II war spielfrei.

FSV Dirlewang – Türkspor Memmingen II 5:1

Tore 1:0 Vincenz Meske (24.), 2:0 Daniel Peter (28.), 3:0 Jonas Unglert (47.), 3:1 Mehmet Kizilay (59.), 4:1 Florian Simml (72.), 5:1 Vincenz Meske (75.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Christian Hatzelmann