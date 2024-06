Fußball

Wie ein Bad Wörishofer Pub-Betreiber die deutsche Nationalelf charakterisiert

Plus Was verbindet man mit Deutschlands erstem EM-Gegner Schottland? Karierte Röcke, zugige Highlands und natürlich Whisky. Wir fragen einen Kenner: Welcher Whisky passt zu welchem deutschen Spieler?

Von Axel Schmidt

Schottland ist gar nicht so weit weg. Im Herzen Bad Wörishofens sind es nur drei Gehminuten vom Kurhaus in die Maulpassage, wo sich seit sieben Jahren das Pub Whiskyblues befindet. Ein paar Stufen führen von der Eingangstür in das Souterrain, wo sich eine völlig andere Welt öffnet. Gedimmtes Licht, dunkle Tische und Stühle und ein Tresen, hinter dem sich eine Armada an Whiskyflaschen in Regalen befindet. Willkommen in der Welt von Stephan Schnölzer.

Der 62-jährige Bad Wörishofer hat sich mit diesem Pub (und dem dazugehörigen Spirituosenladen) namens Whiskyblues einen Traum erfüllt. "Zu meinem 18. Geburtstag bekam ich eine Flasche Whisky Glennfiddich geschenkt. Von da an ging es los", erzählt Schnölzer seinen Werdegang, der ihn letztlich bis zum Pub-Besitzer machte. "Erst mit 30 habe ich mich richtig damit beschäftigt, aber nur als Hobby. Ich bin kein Sammler, sondern Genießer." Als er 2013 nach 26 Jahren Dienst bei den Kneipp-Werken nach deren Wegzug aus Bad Wörishofen einen neuen Job suchte, wurde aus dem Hobby ein Beruf. Schnölzer übernahm den Laden in der Maulpassage und erweiterte diesen vier Jahre später um das Pub.

