Der FC Magdeburg hat im Trainingslager Bad Wörishofen viel vor

Der FC Magdeburg ist im Trainingslager in Bad Wörishofen angekommen. Die Spieler bezogen am Mittwoch ihre Zimmer im Parkhotel im Stadtzentrum, später ging es dann ins Stadion.

Der FC Mageburg bereitet sich in Bad Wörishofen auf den Saisonstart in der zweiten Fußball-Bundesliga vor. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz bestreitet in der Zeit auch zwei Testspiele. Seit Mittwoch steht auch fest, wann und wo gespielt wird.

Icon Vergrößern Der FC Magdeburg bereitet sich im Stadion von Bad Wörishofen auf den Saisonstart vor. Foto: Markus Heinrich Icon Schließen Schließen Der FC Magdeburg bereitet sich im Stadion von Bad Wörishofen auf den Saisonstart vor. Foto: Markus Heinrich

Zuerst treffen die Magdeburger auf den FC Bayern München II. Das Spiel wird am Freitag, 5. Juli, um 13 Uhr angepfiffen. Fußballfans, die sich auf ein Schmankerl in Bad Wörishofen oder wenigstens im Unterallgäu gefreut haben, wurden am Mittwoch allerdings enttäuscht. Die Partie findet auf der Sportanlage Heimstetten statt. Am Freitag, 5. Juli, um 13 Uhr wird unsere Mannschaft auf den FC Bayern München II treffen. Die Begegnung findet auf der Sportanlage Heimstetten bei München statt.

Ein Topspiel des FC Magdeburg findet im Unterallgäu statt - mit XXL-Spielzeit

Zum Abschluss des Trainingslagers steht dann am Freitag, 12. Juli, das Testspiel gegen den FC Zürich an. Die Partie gegen den 13-fachen Schweizer Meister ist dann immerhin ein Heimspiel für die Unterallgäuer, denn gespielt wird in Benningen. Anstoß ist um 15 Uhr. Fußballfans sollten Zeit mitbringen, denn gespielt werden zweimal 90 Minuten.