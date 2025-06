Gefahr durch lose Ladung: Unfall auf der St2015 bei Transport einer Sonnenliege

Auf der Staatsstraße 2015 bei Ettringen hat sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, transportierte eine 59-jährige Frau mit ihrem Auto samt Anhänger eine Sonnenliege in Richtung Hiltenfingen.

Die Abdeckung der Liege wurde auf die Fahrbahn geweht, laut Polizei aufgrund unzureichender Ladungssicherung. Eine nachfolgende 69-Jährige konnte mit ihrem Wagen nicht mehr ausweichen und touchierte die Abdeckung. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und niemand wurde verletzt. Gegen die 59-Jährige wird nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (mz)