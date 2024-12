Kind will Straße überqueren und wird angefahren

Ein Schulkind ist am Montag bei einem Unfall in Gernstall verletzt worden. Laut Polizei wollte das Kind hinter einem an einer Bushaltestelle haltenden Schulbus die Straße überqueren, und achtete dabei wohl nicht auf den Verkehr. Ein LKW-Fahrer bemerkte das plötzlich hinter dem Bus auftauchende Kind und machte eine Vollbremsung. Trotzdem konnte er einen Zusammenstoß bei geringer Restgeschwindigkeit nicht mehr vermeiden. Das Kind stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt er Hämatome am Kopf. Die Polizei Mindelheim hat Ermittlungen eingeleitet. Im Fokus der Untersuchungen stehen unter anderem der genaue Unfallhergang, die Auswertung des Kontrollgeräts am Lkw sowie die Klärung, ob der Schulbus bereits in Bewegung war oder noch stand. (mz)

