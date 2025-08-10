Getreide bringt Motorradfahrer zu Fall

Durch herumliegendes Getreide hat ein 29-jähriger Motorradfahrer im Kreisverkehr bei Salgen die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt. Die Polizei vermutet, dass ein übervoller Traktoranhänger in der Kurve Teile seiner Ladung verloren hat, die dem 29-Jährigen zum Verhängnis wurde. Weil durch das verlorene Getreide der Verkehr gefährdet wurde, hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des Traktors geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (mz)

