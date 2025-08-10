Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Getreide auf Straße bringt Motorradfahrer zu Fall

Salgen

Getreide bringt Motorradfahrer zu Fall

In Salgen ist in einer Kurve Getreide von einem wohl übervollen Anhänger gerutscht. Das wurde einem 29-jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis.
    • |
    • |
    • |
    Vermutlich ein übervoller Getreideanhänger hat in einer Kurve in Salgen Teile seiner Ladung verloren. Das wurde einem Motorradfahrer zum Verhängnis.
    Vermutlich ein übervoller Getreideanhänger hat in einer Kurve in Salgen Teile seiner Ladung verloren. Das wurde einem Motorradfahrer zum Verhängnis. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa (Symbolbild)

    Durch herumliegendes Getreide hat ein 29-jähriger Motorradfahrer im Kreisverkehr bei Salgen die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt. Die Polizei vermutet, dass ein übervoller Traktoranhänger in der Kurve Teile seiner Ladung verloren hat, die dem 29-Jährigen zum Verhängnis wurde. Weil durch das verlorene Getreide der Verkehr gefährdet wurde, hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des Traktors geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden