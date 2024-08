Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und Auto: Junger Mann verletzt

Eine 18-jährige Autofahrerin war am Donnerstagmorgen auf der Günztalstraße bei Gottenau in Richtung Süden unterwegs. An der Einmündung zur Paradiesstraße wollte sie links abbiegen und wurde währenddessen von einem Leichtkraftrad links überholt. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei stürzte der 16-jährige Fahrer des Leichtkraftrades und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand nach Auskunft der Mindelheimer Polizei ein Schaden von rund 3500 Euro. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leichtkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis