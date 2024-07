Festival der Nationen Bad Wörishofen: Wie Musik Kinder schlauer und glücklicher machen kann

Die Rupert Gabler-Stiftung zeichnet Winfried und Werner Roch mit dem „Großen Kulturpreis“ aus. Es ist der wichtigste Preis, den die Stiftung zu vergeben hat. Die Brüder Roch sind die Organsatoren des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen, das heuer zum 30. Mal zum Stelldichein der Klassik-Weltelite wird - und zum größten musikalischen Förderprogramm für Jugendliche weithin.

Die Stiftung der Unternehmerfamilie Gabler aus Obergünzburg im Allgäu fördert Kunst, Kultur und Wissenschaft. 1990 gegründet, werden jährlich Projekte, Künstler, Initiativen und Einrichtungen mit Schwerpunkt im Allgäu gefördert. Der Große Kulturpreis, mit 10.000 Euro dotiert, ist die gewichtigste Ehrung der Stiftung.

In seiner Ansprache bei der Verleihung im Hotel Tanneck Bad Wörishofen sagte Stefan Gabler, Vorsitzender der Rupert Gabler-Stiftung, dass besonders die großartige Jugend- und Kulturarbeit im Rahmen des Festivals der Nationen höchste Anerkennung verdiene. Dies geht aus einer Mitteilung der Stiftung hervor. Mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche nutzten bisher das Festival, um klassische Musik zu entdecken, zu erleben und zu gestalten. „Es ist der überaus wertvolle Verdienst der beiden Preisträger, die nächsten Generationen an das Abenteuer Klassik heranzuführen.“

Erstmals ein höheres Preisgeld für den Nachwuchspreis des Festivals der Nationen

Seit mehr als 20 Jahren fühlt sich die Stiftung den Brüdern Winfried und Werner Roch und Ihrem unermüdlichen Engagement im Rahmen des Festivals der Nationen eng verbunden. So stiftet sie jährlich den Nachwuchspreis „Prix Young Artist of the Year“, der in Bad Wörishofen verliehen wird. Auch hier gibt es Neuigkeiten. Die Stiftung stockt das Preisgeld von 5000 auf 7500 Euro auf.

Der Festakt war geprägt durch die Würdigung der Preisträger durch ihren langjährigen Wegbegleiter und Freund, Herbert Schreiber aus Ulm. In seiner Laudatio betonte er die, seit vielen Jahrzehnten, erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Brüder aus Türkheim, die ihre jeweiligen Stärken und Talente zu einem großartigen Miteinander als Team bündeln würden. Nur so konnte sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre ihre Konzertagentur CCM, auch international, erfolgreich im schwierigen Klassikumfeld behaupten. Im Selbstverständnis sehen sich die Brüder, ihre Tourneen und Konzerte als kulturelle Botschafter, als interkulturellen Austausch und Förderung der Völkerverständigung. Besonders die Entdeckung und Förderung junger Talente im Bereich der klassischen Musik liegt den beiden dabei sehr am Herzen. Ihre Liebe und Leidenschaft für die klassische Musik wurde den Brüdern bereits in jungen Jahren durch ihre musikalischen Eltern in die Wiege gelegt. Es ist den Brüdern gelungen, das Talent und die Liebe zur klassischen Musik auch an ihre Kinder weiterzugeben.

Mit dem Preisgeld finanzieren die Brüder Roch Festivalbesuche für Kinder in Bad Wörishofen

In seiner Dankesrede betonte Werner Roch die enorme Wichtigkeit des Musikunterrichtes in der Grundschule als eigenständiges Unterrichtsfach. Musik mache glücklich und schlau - und dies lasse sich wissenschaftlich belegen, was der Laudator Prof. Schreiber als Neurologe in seiner Laudatio auch eindrucksvoll dargestellt hatte. Musik helfe, die Umgebung anders wahrzunehmen und besser zu verstehen. Kinder lernten durch Musik, sich klarer anderen mitzuteilen und entwickelten ihre sozialen Fähigkeiten wie Kommunikation, Konzentration und Selbstvertrauen. Musik sei eine kulturschaffende Kraft - eine Antithese zur rasanten, gleichmacherischen und phantasielosen digitalen Welt.

Winfried Roch bedankte sich für die vielfältige Unterstützung des Festivals durch Spender, Sponsoren und Unterstützer, ohne deren Hilfe das Festival und einzelne Projekte nicht realisierbar wären. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro soll dem Projekt „ Junge Festivalfamilie“ zugutekommen. Dort werden im Rahmen des Festivals Schulkinder Konzerte besuchen, Musiker treffen und unmittelbar Musik erleben. Der Austausch mit Musizierenden, das Kennenlernen von Instrumenten und Musik steht im Vordergrund. Ziel sei es, dass kein Kind für die Teilnahme am Festival zahlen muss. Die musikalische Umrahmung des Festakts gestaltete das Streichquartett ehemaliger Mitglieder des Vbw-Festivalorchesters. (mz)