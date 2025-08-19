Cyberattacke in Oberrieden: E-Mail-Konto der Gemeinde gehackt

Alle, die in der vergangenen Woche E-Mails der Gemeinde Oberrieden erhielten, sollten besser genauer hinschauen: Hinter einem vermeintlich offiziellen Schreiben könnten Cyberkriminelle stecken. Denn das offizielle E-Mail-Konto der Gemeinde wurde gehackt. Doch Bürgermeister Robert Wilhelm kann schon wieder Entwarnung geben: Das Problem wurde behoben, „wir sind glimpflich davongekommen.“

Bürgermeister Robert Wilhelm zu dem Hackerangriff: „Man muss damit rechnen heutzutage“

In den E-Mails, die am vergangenen Mittwoch verschickt wurden, gab es einen Link zu einem geteilten Dokument. Über dieses Dokument wollten die Hacker an die Microsoft-Zugangsdaten der Empfänger kommen, erklärt Elias Neugebauer, der für die Systemadministration in der Gemeinde zuständig ist. „Glücklicherweise ist unseres Wissens nach kein Schaden entstanden“, sagt Bürgermeister Wilhelm, weder bei der Gemeinde selbst, noch bei den Empfängern. Es sei jedoch möglich, dass der Hacker die vorherigen Mails der Gemeinde lesen konnte.

Der Angriff sei der erste dieser Art in der Gemeinde Oberrieden. „Aber man muss damit rechnen heutzutage“, sagt Wilhelm. Er sei froh, dass es zu keinem längeren Ausfall kam und das Konto nach einer Änderung des Passworts inzwischen wieder nutzbar sei. Den Angriff brachte die Gemeinde zur Anzeige – wer hinter dem Angriff stecke und warum genau Oberrieden zum Ziel wurde, sei bisher nicht bekannt. Außerdem sei ein IT-Sicherheitsbeauftragter eingesetzt worden, der nun überprüft, ob die Gemeinde noch weitere digitale Sicherheitsmaßnahmen ergreifen sollte.