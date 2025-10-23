Hätten Sie es gewusst? Quiz ums Unterallgäuer Bier

Die heimische Braukultur hochleben ließen die rund 400 Besucherinnen und Besucher des zweiten Unterallgäuer Brauereifests in Holzgünz. Der Landkreis hatte dazu eingeladen.

„Die noch sechs im Unterallgäu aktiven Brauereien stehen mit ihrer Braukunst für besonderes Handwerk, für ein Stück Kultur und Gemeinschaft“, sagte Landrat Alex Eder bei der Eröffnung, nachdem er mit der Bayerischen Bierkönigin Anna Winkler und den Braumeistern zu den Klängen der Hinterkohlberger Musikanten in den HoSchMi-Stadl eingezogen war, teilt die Kreisverwaltung mit.

Im Landkreis produzieren noch die Brauerei Kronburg, die Lindenbrauerei Mindelheim, die Brauerei Hirsch aus Ottobeuren, die Dirlewanger Hirschbrauerei, Häpfenbräu aus Rammingen und Storchenbräu aus Pfaffenhausen Bier. Durch ihr Sortiment konnten sich die Besucher mit speziellen Probiergläsern testen.

Um Wissenswertes zum Thema Bier ging es bei einem Quiz mit den Braumeistern. Bei einer Schätzfrage gab es Getränkegutscheine zu gewinnen: Wie viele Malzkörner werden für eine Flasche bayerisches helles Bier verarbeitet? Sieger war, wer der richtigen Antwort – 1540 Körner – am nächsten kam. Historische Flaschen und Verschlüsse bewundern konnte man bei Bierflaschensammler Daniel Graf aus Hasberg. (mz)