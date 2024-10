Bitte gruseln Sie sich jetzt...

Es ist der blanke Horror: Chips in Spinnenform, Vampir-Gummibärchen und - ja - Grusel-Käse. Wer sein Monster-Müsli nicht aus einem geöffneten Schädel löffelt, ist out. So scheint es zumindest beim Flanieren durch die Supermärkte, wo links die Schokokugeln in Form von Augen liegen und rechts ähnliche Schokokugeln in Form von Christbaumschmuck. Also bitte nicht verwechseln, das sähe an Heiligabend sonst komisch aus.

Halloween ist überall, grätscht sogar das Weihnachtsfest ab, das im Handel schon seit September gefeiert wird. Freilich, das Sortiment ist längst nicht ausgeschöpft. Horror-Hundefutter beispielsweise, das den übergewichtigen Vierbeiner erschauern lässt, fehlt gänzlich. Auch andernorts gibt es noch Potenzial.

In Türkheim könnte man an Halloween mal was ausprobieren...

Im Stadtrat von Bad Wörishofen könnte man zu Halloween etwa eine Sitzung mit den gruseligsten Tagesordnungspunkten anberaumen. Das wäre auch gar nicht schwierig angesichts von Haushaltsloch, Dauerknatsch zwischen Rat und Bürgermeister, Gebührenerhöhungen und Großprojekten in der Schwebe. In Türkheim wiederum könnte man an Halloween statt „Süßes oder Saures“ einfach mal „Wertachwehr“ flüstern und sehen, was passiert. Halloween, nächstes Level. Darauf ein paar Monsteraugen!