Herbe Niederlage für Handballer des TSV Mindelheim

Unterschiedlicher konnte das Wochenende für die Handball-Mannschaften des TSV Mindelheim in der Bezirksliga kaum laufen. Während die TSV-Herren eine bittere 21:39-Klatsche kassierten, gewannen die Mindelheimer Frauen mit 31:11.

Bezirksliga, Männer Die Handballer des TSV Mindelheim mussten sich beim TuS Fürstenfeldbruck II deutlich geschlagen geben. 21:39 hieß es nach 60 Minuten aus Sicht der Mindelheimer, die mit gerade einmal acht Spielern nach Fürstenfeldbruck gefahren sind. Dabei liefen die ersten Minuten ordentlich. Vor allem Markus Kinlock zeigte sich treffsicher und sorgte immer wieder für eine zwischenzeitliche Führung. Bis zur Pause hielten die Mindelheimer um Spielertrainer Marius Wurm, der am Ende mit acht Treffern bester Mindelheimer Werfer sein sollte, gut mit und gingen mit einem 12:15-Rückstand in die Halbzeit.

Doch nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber auf und davon. Angeführt vom überragenden Benjamin Pawellek baute der TuS Fürstenfeldbruck II seine Führung von Minute zu Minute aus. Während die Heimmannschaft in den ersten zehn Minuten nach der Pause auf zehn Torerfolge kamen, gelang den Mindelheimern in dieser Phase nur zwei Treffer. Am Ende kam Pawellek auf 16 Tore und sorgte so für den deutlichen 39:21-Sieg der Hausherren.

TSV Mindelheim Zimmermann (Tor), Wurm (8/1), Falter (5), Kinlock (3), Hörmann (1), Smith Junior (4), Braun, Twachtmann.

Bezirksliga, Frauen Gleich in den Anfangsminuten zeigten die TSV-Damen, dass sie in Immenstadt keine Punkte lassen wollten. Andrea Deigendesch fing fulminant einen Pass beim Anspiel ab und brachte mit fünf weiteren Treffern von Cosima Eckermann eine 1:6-Führung. Immenstadt war im eigenen Angriff völlig verunsichert, Mindelheim wehrte einen Ball nach dem anderen ab und münzte in effektive, schnelle Angriffe um. Nach neun Minuten folgte daher das erste Team-Timeout des TVI. Es erfüllte zwar zunächst seinen Zweck, denn die Gäste kamen aus dem Konzept. Hektische, unplatzierte Angriffe folgten. Dennoch war man dem Gegner auf dem Platz deutlich überlegen und so wechselten die Teams bei 7:15 die Seiten.

Da der Gastgeber in Halbzeit zwei nur mehr zu vier Treffern kam, probierte Trainer Jan Krausko einige Spielvarianten mit seinem Team aus. So kam beispielsweise auch Pia Galster zu ihren ersten beiden Torerfolgen binnen 30 Sekunden zum 9:28 und 9:29. Rechnet man die Trefferquote aus, gäbe es noch einiges zu verbessern, aber bei dem doch deutlichen 11:31-Erfolg kann man sich trotzdem über zwei weitere Punkte freuen.

TSV Mindelheim Lang, Weikmann, Kinberger (alle Tor), Moser (3), Gaum (1), Breuninger (6), Lahmer, Nitsch (1), Galster (2), Spies (7/2), Eckermann (8), Deigendesch (3).

Bezirksklasse, Männer Die zweite Mannschaft des TSV Mindelheim feierte einen 43:28-Auswärtssieg bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz II. Hier war früh klar, wer die Platte als Sieger verlassen würde. Nach einem Sechs-Tore-Lauf zu Beginn führten die Mindelheimer mit 7:1 und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Herausragend waren Tobias Blaser (14 Tore) und Peter Mutzel (11 Tore). (axe, haba)

TSV Mindelheim Dumler, Vogt (beide Tor), Rotter (1), Hörmann (5), Stumpf (3), Mutzel (11), Weikmann, Gaum (3), Burtscher (6), Blaser (14)