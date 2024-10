Auto überschlägt sich: Fahrerin leicht verletzt

Glück im Unglück hatte eine 32-jährige Autofahrerin, die nur leichte Verletzungen erlitt, als sich ihr Pkw überschlug. Laut Polizei Mindelheim war die Frau am Sonntagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße von Haselbach kommend in Richtung Staatsstraße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und der Pkw überschlug sich auf dem angrenzenden Feld. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen, am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer waren bei dem Unfall nicht beteiligt. (mz)

