Bei der Haselonia dreht sich alles um den Sport

Die Haselonia-Minis widmen sich Aerobic, Tennis und Hockey.

Der Elferrat der Haselonia gibt sich olympisch. Die Herren treten auch im „Hobbyhorsing" an.

In der aktuellen Faschingssaison lautet das Motto in Haselbach „Haselonia goes sports“. Die Garden von Prinzessin Amy I. und Prinz Simon II. (Minis) und Prinzessin Amelie I. und Prinz Christian I. präsentieren auf der Bühne Aerobic, Tennis und Hockey (Minigarde). Die Jugendgarde tanzt zum Thema Formel 1 und die große Garde zaubert ein Footballspiel mitsamt Cheerleadern auf die Bühne. Der Elferrat gibt sich olympisch mit den Disziplinen Fahrradfahren, Hobbyhorsing, Boxen und Basketball. Gerade freut sich die Haselonia auf das große Saisonfinale, aber auch bereits auf das Jubiläumsjahr 2026, wenn die Faschingsgesellschaft 55 Jahre alt wird.