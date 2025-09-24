40 Jahre im Dienst der Feuerwehr Hausen

Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Hausen wurde bei der Hauptübung in Salgen Hermann Sirch (4. von links) mit dem goldenen Ehrenzeichen und einer Urkunde ausgezeichnet. Es gratulieren (von links): Vorsitzender Matthias Heiß, Kreisbrandmeister Anton Schmid, stellvertretender Kommandant David Götzfried, Kreisbrandinspektor Tobias Hiller, Kommandant Rainer Müller und Bürgermeister Roland Hämmerle.

