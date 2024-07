Bau der B16-Ortsumfahrung Hausen: Sperrung von Straße und Radweg

Seit nun fast einem Jahr baut das Staatliche Bauamt Kempten die Ortsumfahrung Hausen. Es wurde bereits der Straßendamm hergestellt, wasserbauliche Vorarbeiten durchgeführt und die ersten Fundamente und Unterbauten der vier Brückenbauwerke betoniert. Ab dem 29. Juli wird nun im Zuge der Gleissperrpause für die Gleiserneuerung der Bahnlinie Günzburg - Mindelheim, das Widerlager der Brücke über die Bahn hergestellt und der Bahnübergang an der Heinzenhofer Straße technisch gesichert. Das teilt das Staatliche Bauamt mit. Für die geplanten Arbeiten ist eine Vollsperrung der Heinzenhofer Straße bis voraussichtlich Ende Oktober 2024 notwendig.

Dieses Jahr wird rund um Hausen, Gemeinde Salgen viel gebaut. Vor allem während der von der DB InfraGO AG geplanten Gleissperrung für die Gleiserneuerung in den Sommerferien, sind eine Vielzahl von parallell laufenden Arbeiten in Hausen geplant. So werden die Gleise der örtlichen Bahnstrecke erneuert, das nördliche Widerlager des Brückenbauwerks über die Bahn hergestellt und der Bahnübergang an der Heinzenhofer Straße technisch gesichert. Damit die Arbeiten sicher und so schnell wie möglich durchgeführt werden können, muss die Heinzenhofer Straße voll gesperrt werden. Erst mit der Inbetriebnahme der technischen Sicherung des Bahnübergangs, die für Ende Oktober 2024 geplant ist, darf die Heinzenhofer Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Des Weiteren wurde aus Sicherheitsgründen der Mindeltalradweg bis Ende des Jahres zwischen der Brücke über die Mindel südlich von Pfaffenhausen und der Brücke über den Schaucherbach (auf Höhe des B16-Parkplatzes) sowie der Sportplatzweg zwischen Hausen und Mindelberg für den Fußgänger- und Radverkehr gesperrt. Die Umleitung von Süden kommend erfolgt hier großräumig von Mindelberg über Heinzenhof und Galgenhäusl bis nach Pfaffenhausen. Von Norden kommend führt die Umleitung entsprechend von Pfaffenhausen über Galgenhäusl und Heinzenhof bis nach Mindelberg.

Das Staatliche Bauamt Kempten bittet die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen und Behinderungen im Zusammenhang mit den notwendigen Bauarbeiten. (mz)