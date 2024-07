Betriebsunfall auf einem Bauernhof in Hausen

Am Dienstagmittag kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Hausen zu einem Betriebsunfall. Laut Polizei löste sich beim Entfernen einer Deckenverschalung, die abgestützt war, um ein unkontrolliertes Herabfallen zu verhindern, eine Schraube, die die Verschalung zusammenhielt. „Dadurch fiel das Teil unkontrolliert rund sechs Meter tief auf einen Arbeiter, der die Anlage danach noch selbstständig verlassen konnte“, heißt es im Polizeibericht. Der Mann kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Über die Schwere seiner Verletzungen sei bislang noch nichts bekannt. Ein Fremdverschulden oder arbeitsrechtliche Verstöße liegen nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei nicht vor. (mz)

