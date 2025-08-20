Icon Menü
Großer Feuerwehreinsatz in Hausen gestern (18.8.2025): Auto und Ladewagen geraten in einer Halle in Brand

Hausen

Großeinsatz für die Feuerwehren bei Hausen

In einer landwirtschaftlichen Halle geraten ein Ladewagen und weitere Fahrzeuge in Brand. Zahlreiche Helfer aus der Region wurden alarmiert.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Zahlreiche Feuerwehren wurden alarmiert, weil es in Simonsberg bei Hausen gebrannt hat.
    Zahlreiche Feuerwehren wurden alarmiert, weil es in Simonsberg bei Hausen gebrannt hat. Foto: Aov

    Zu einem Brand in Simonsberg bei Hausen (Unterallgäu) sind am Montagnachmittag (18.8.2025) zahlreiche Feuerwehren aus der Region ausgerückt. In einer landwirtschaftlichen Halle hatte sich offenbar Heu auf einem Ladewagen selbst entzündet. Die Gemeindefeuerwehren der umliegenden Orte wurden zu einem Großeinsatz gerufen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren und die Unterstützung umliegender Landwirte bei der Heranschaffung von Löschwasser konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

    Brand in Simonsberg: Zahlreiche Feuerwehren aus dem Unterallgäu im Einsatz

    In der Halle wurden einige Maschinen, Fahrzeuge und Anhänger sowie gelagertes Heu und Getreide stark in Mitleidenschaft gezogen oder zerstört. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Eine Gefahr für Menschen oder Tiere bestand laut Polizei nicht. Neben den Feuerwehren Salgen, Mattsies, Zaisertshofen, Pfaffenhausen, Westernach, Bronnen, Mindelheim, Egelhofen und Tussenhausen waren auch Kräfte des THW Krumbach, der Rettungsdienste Babenhausen, Kirchheim und Mindelheim sowie der Polizei vor Ort.

