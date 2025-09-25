Heidi Zacher: „Ich merke, dass ich nicht mehr so eine Kämpferin bin“

Der Sport und die Kommunalpolitik: Das waren über Jahrzehnte hinweg die zwei großen Leidenschaften von Heidi Zacher – nach dem Tod ihres Mannes Fritz im Jahr 2003 waren es auch zwei der wichtigsten Stützen. 2020 beendete sie ihren aktiven Einsatz in der Lokalpolitik, 2022 dann auch die Funktion beim TV Türkheim, wo sie über 45 Jahre aktiv war. Doch ruhig ist es bei der 78-jährigen Türkheimerin deswegen keineswegs geworden: „Ich bin ehrenamtlich nach wie vor überall zu finden“, sagt Zacher schmunzelnd.
Türkheim
