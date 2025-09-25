Icon Menü
Heidi Zacher aus Türkheim: „Ich merke, dass ich nicht mehr so eine Kämpferin bin“

Türkheim

Heidi Zacher: „Ich merke, dass ich nicht mehr so eine Kämpferin bin“

Heidi Zacher war die erste weibliche stellvertretende Landrätin in der Region, viele Jahre engagierte sie sich in Politik und Sportverein. Was macht die 78-Jährige heute?
Von Sina-Lara Nachtrub
    Heidi Zacher engagierte sich jahrzehntelang in der Politik und im Sport. Inzwischen ist sie im Ruhestand – doch mit Ehrenamt, Haus und Garten wird Heidi Zacher auch heute nicht langweilig.
    Heidi Zacher engagierte sich jahrzehntelang in der Politik und im Sport. Inzwischen ist sie im Ruhestand – doch mit Ehrenamt, Haus und Garten wird Heidi Zacher auch heute nicht langweilig. Foto: Sina-Lara Nachtrub

    Der Sport und die Kommunalpolitik: Das waren über Jahrzehnte hinweg die zwei großen Leidenschaften von Heidi Zacher – nach dem Tod ihres Mannes Fritz im Jahr 2003 waren es auch zwei der wichtigsten Stützen. 2020 beendete sie ihren aktiven Einsatz in der Lokalpolitik, 2022 dann auch die Funktion beim TV Türkheim, wo sie über 45 Jahre aktiv war. Doch ruhig ist es bei der 78-jährigen Türkheimerin deswegen keineswegs geworden: „Ich bin ehrenamtlich nach wie vor überall zu finden“, sagt Zacher schmunzelnd.

