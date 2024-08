In Heimenegg bei Mindelheim hat es am Vormittag einen tödlichen Unfall gegeben. Dabei ist offenbar ein Anwohner ums Leben gekommen. Zum Unfallhergang sind noch keine Details bekannt. Offenbar war ein Lkw in den Unfall verwickelt. Neben Rettungskräften waren auch ein Rettungshubschrauber und der Kriseninterventionsdienst im Einsatz.

