Helchenried

vor 1 Min.

Statt eines Kaffees bekam Daniela Gruber gleich ein ganzes Café

Daniela Gruber hat im März den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und in Helchenried das Café Alte Fabrik eröffnet.

Plus Daniela Gruber hat im 106-Einwohner-Ort Helchenried ein Café eröffnet. Verrückt? Findet sie überhaupt nicht - auch wenn es so manche Tücken gab.

Von Sandra Baumberger

Bittet man Daniela Gruber, ihr Jahr 2022 mit einem Wort zu beschreiben, muss sie nicht lange überlegen: „Hektisch“, sagt sie und lacht. Im März hat die 32-Jährige das Café Alte Fabrik eröffnet. In einer Zeit, in der viele Cafés, Bars und Restaurants schließen. In Helchenried, mit seinen gerade einmal 106 Einwohnern. Verrückt? Findet Daniela Gruber überhaupt nicht.

