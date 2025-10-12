Hitze, Hochwasser, Rekorde: So verändert sich das Klima im Unterallgäu

2024 war ein Jahr der Extreme: Deutschlandweit war es das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen – den Menschen in der Region blieb jedoch vor allem das katastrophale Hochwasser Ende Mai und Anfang Juni im Gedächtnis. Straßen wurden zu Flüssen, Keller liefen voll, Felder standen unter Wasser. Die Fluten waren für viele schockierend, aber längst kein Einzelereignis mehr. Extremwettereignisse nehmen durch den Klimawandel zu, auch hier mitten in Bayern, auch im Unterallgäu. In unserer Serie „Klimawandel vor der Haustür“ richten wir den Blick auf die Entwicklungen im Unterallgäu – und darauf, was uns in Zukunft erwartet.

Wie hat sich die Temperatur im Unterallgäu bisher verändert?

Im ersten Teil unserer Serie geht es um Zahlen: Wie stark ist die Temperatur in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen? Wie sieht es beim Niederschlag aus? Und welche Veränderungen werden in der Zukunft auf die Menschen in der Region zukommen?

An der Memminger Wetterstation lag die Jahresdurchschnittstemperatur 2024 bei 9,92 Grad. Das ist zwar fast ein Grad niedriger als im bundesweiten Durchschnitt, aber auch hier ist das Bild deutlich: Im Vergleich zur Periode 1965 bis 1994 stieg die Durchschnittstemperatur von 7,83 auf 8,59 Grad im 30-jährigen Mittel. Und nicht nur die Mittelwerte steigen, auch die Hitzetage häufen sich. In den Sechziger bis Achtzigerjahren gab es im Unterallgäu durchschnittlich nur zwei Tage pro Jahr mit über 30 Grad. Heute sind es bereits sieben. Hitzewellen, die früher Ausnahmen waren, gehören nun immer häufiger zum Sommer dazu.

Beim Niederschlag schwanken die Zahlen für das Unterallgäu enorm

Weniger eindeutig sind die Zahlen beim Niederschlag. In Mindelheim schwankten die aufgezeichneten Niederschlagsmengen in den vergangenen 20 Jahren zwischen rund 800 und 1250 Millimeter, Tendenz leicht steigend. Eine Studie der Universität Augsburg für den Landkreis Unterallgäu mit Prof. Harald Kunstmann, Vera Gebhardt, Dr. Michael Warscher und Dr. Gerhard Smiatek belegt den Trend: Während die Temperaturen im gesamten Landkreis wuchsen, zeigen sich bei den Niederschlägen lokale Unterschiede. Während sie in Markt Wald und Bad Wörishofen eine deutliche Zunahme beobachten, gab es in Breitenbrunn und Eppishausen sogar eine Abnahme. Nur wenige Kilometer können bei der Betrachtung der Niederschlagswerte in der Region einen immensen Unterschied machen.

In der Grafik zu den Niederschlagswerten in Mindelheim im Vergleich zu den Niederschlagswerten in Bayern in der Referenzperiode 1961 bis 1990 wird deutlich, dass der Mai und Juni, aber auch der September im Jahr 2024 überdurchschnittlich nass waren. Gleichzeitig war das Jahr 2025, das vielen Menschen in der Region durch den Niederschlag im Sommer sehr regnerisch vorkam, eher durchschnittlich, zu Beginn des Jahres sogar deutlich zu trocken.

Wetterextreme nehmen im Unterallgäu durch den Klimawandel zu

Das Jahr 2024 sticht besonders heraus: Mai, Juni und September waren ungewöhnlich nass. Bayernweit war es sogar das nasseste Jahr seit 1950. Doch der Regen kam nicht gleichmäßig: Auf wochenlange Trockenheit folgten massive Niederschläge. Die Extreme werden stärker. Lange ruhige Abschnitte wechseln sich mit plötzlichen Unwettern ab – Alltag im neuen Klima. „In der Zukunft erwarten wir auch für das Unterallgäu eine Zunahme beider Extreme. Die Hinweise sind sehr klar, dass man eigentlich in der gesamten Region südlich der Donau höhere Starkregenrisiken haben wird“, erklärt Kunstmann, Lehrstuhlinhaber „Regionales Klima und Hydrologie“ an der Universität Augsburg.

Prof. Dr. Harald Kunstmann lehrt an der Universität Augsburg und ist Inhaber des Lehrstuhls „Regionales Klima und Hydrologie". Foto: Fotostelle Uni Augsburg

Das Zusammenspiel für solche Extremwetterereignisse ist komplex, Kunstmann veranschaulicht es folgendermaßen: Bei einem sechsseitigen Würfel könne es vorkommen, dass man zehnmal keine sechs würfele und darauf zwei Sechsen hintereinander. So könne es auch sein, dass in der Region zehn Jahre kein Extremwetterereignis auftritt und dann möglicherweise gleich zwei hintereinander. Durch den Klimawandel und das Zusammenspiel von steigender Temperatur, Energiehaushalt und Wasserkreislauf spiele man nun mit einem Würfel mit zwei Sechsen. Das Risiko für Starkregen, Hitzewellen und Dürren steigt – auch wenn nicht jedes Jahr aus dem Rahmen fällt.

Blick in die Zukunft: Was kommt auf das Unterallgäu zu?

Die Forschung geht also davon aus, dass Extremwetterlagen steigen. Doch wie wird sich das Klima ansonsten verändern in der Region? Forscher des Climate Service Center Germany (GERICS) haben Klimadaten analysiert und Prognosen für über 400 Landkreise in erstellt, auch für das Unterallgäu.

Die Zukunftsszenarien zeichnen ein klares Bild. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte so die Durchschnittstemperatur im Unterallgäu sich so um 1,2 bis 3,7 Grad zum Vergleichswert von 1971 bis 2000 erwärmen. Laut der Klimawandelstudie von Kunstmann und seinen Kollegen seien besonders der Winter und der Frühling von einer Erwärmung betroffen. Während Frosttage deutlich abnehmen (20 bis 61 Tage), nehmen heiße Tage zu, wenn auch weniger stark (ein bis zehn Tage).

Laut dem „Klimatool der Zukunft“ des Bayerischen Klimainformationssystems wird ein Wetterphänomen deutlich häufiger werden, das es bisher kaum gab: Tropische Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, sollen von Null auf bis zu 24 in den kommenden 60 Jahren steigen. Auch beim Niederschlag erwarten die Modelle Verschiebungen: Insgesamt wird es im Unterallgäu wohl etwas mehr regnen, doch vor allem im Winter, während die Sommer eher trockener werden.

Experte Prof. Harald Kunstmann: „Es liegt in unserer Hand“

Doch warum gibt es bei den Prognosen so große Spannen? Das liegt daran, dass Forscherinnen und Forscher bei solchen Klimaprognosen von verschiedenen Szenarien ausgehen. Das pessimistischste Szenario geht von kontinuierlich weiter steigenden Emissionen aus. Das Mittlere rechnet mit einem leichten Anstieg bis zur Mitte des Jahrhunderts und daraufhin mit einem Absinken. Das dritte Modell zeigt wiederum die Auswirkungen ambitionierter Klimaziele – dabei würde bis zum Ende des Jahrhunderts der Atmosphäre sogar CO2 entnommen werden.

„Leider ist es so, dass wir so, wie wir uns aktuell verhalten, am nächsten an dem pessimistischsten Szenario sind. Wir liegen aktuell sogar darüber“, sagt Kunstmann. Auch aktuelle deutsche Studiendaten deuten darauf hin, dass die Temperaturen noch schneller steigen als bisher gedacht. Das optimistische Szenario sei dementsprechend nicht mehr realistisch, aber dennoch theoretisch möglich, betont Kunstmann – und dass jede 0,1 Grad Temperaturanstieg, die verhindert werden, würden einen großen Unterschied machen. „Es liegt also in unserer Hand“, fasst der Klimaexperte zusammen.