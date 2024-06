Bad Wörishofen

18:15 Uhr

Hochwasserschutz: Bad Wörishofens Bürger wollen nicht bevormundet werden

Geschäftsinhaber hatten in Bad Wörishofen mit Sandsäcken Vorsorge vor dem drohenden Hochwasser getroffen.

Plus Bad Wörishofens Umweltbeirat mahnt nach der Hochwasser-Katastrophe Maßnahmen an. Dabei geht es auch um den Waldsee.

Von Karin Donath

Das jüngste Hochwasser beschäftigte auch den Umweltbeirat Bad Wörishofen in seiner jüngsten Sitzung. Dieser Punkt war von der nicht-öffentlichen in die öffentliche Sitzung übernommen worden.

Helmut Lemke hatte in Vorbereitung auf die Sitzung einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vorbereitet, der zwischen Hochwassermaßnahmen der Stadt und den von Privatpersonen unterschied. Hannes Weber verwahrte sich dagegen, den Bürgern in der jetzigen Situation gute Ratschläge zu erteilen. „Wer immer wieder vom Hochwasser betroffen ist, hat sich schon längst darauf eingestellt, wen es aus heiterem Himmel erwischt hat, der hat jetzt andere Sorgen.“ Auch Werner Würstle sprach sich gegen einen Maßnahmenkatalog für Privatpersonen aus. „Es ist nicht unsere Aufgabe, Privatpersonen zu beraten, wir müssen in erster Linie unsere Stadt schützen.“ Hochwasserschutz und entsprechende Ausgleichsflächen müssten die vorrangigen Ziele sein.

