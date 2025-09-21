Hoher Schaden nach Unfall auf der A96 beim Skyline Park

Auf der A96 bei Bad Wörishofen hat sich am Freitagnachmittag ein folgenreicher Unfall ereignet.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 41-jährige Autofahrerin auf Höhe des Skyline Parks verkehrsbedingt abgebremst, eine 64-Jährige bremste als Folge ihren Wagen ebenfalls ab. Ein 75-Jähriger habe dies zu spät erkannt, so die Polizei. Sein Wagen sei aufgefahren und habe das Auto der 64-Jährigen auf den Wagen der 41-Jährigen geschoben. Eine Mitfahrerin im Fahrzeug des 75-Jährigen sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme waren der linke und rechte Fahrstreifen für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Das Auto des 75-Jährigen und der Wagen der 64-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 50.000 Euro. (mz)