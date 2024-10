Holiday on Ice und selbstgemachte Schokolade

Die Herbstferien sind nicht mehr weit, und dann klopft schon die Vorweihnachtszeit an. Insgesamt 52 Kurse und Veranstaltungen bietet die Volkshochschule Türkheim (vhs) für kleine und größere Kinder, die meisten am Vor- oder Nachmittag und nicht zu lang. 30 Kurse sind es in den Herbstferien vom 26. Oktober bis zum 2. November. 22 Kurse schließen sich dann in der Vorweihnachtszeit bis zum 13. Dezember an. Gerade auch letztere werden gut angenommen, sagt Claudia Meier, die Verantwortliche für das Ferienprogramm bei der vhs. Die weihnachtlichen Bastelarbeiten würden sich eignen, die Adventszeit den Kindern näherzubringen.

Die Türkheimer Kinder finden eine Menge Abwechslung beim Ferienprogramm der vhs

Arbeiten mit Macramee-Schnüren scheint derzeit besonders gefragt. Lesezeichen, Wimpelketten, Blumenampeln und Schmuck locken. Am 29. Oktober zum Beispiel zeigt Anja Spielmann für Kinder ab sechs Jahren, wie man ein schönes Makramee-Windlicht über einem Glas mit Kerze fertigt. Aber nicht nur Basteln ist angesagt. Sabrina Rosenberger zeigt bei „Yoga für Kinder“ am 30. Oktober, wie man Bewegung, die verschiedenen Posen, Konzentration und Entspannung zusammenbringen kann.

Und wer noch etwas ganz Neues lernen will: am 28. Oktober werden vom Eissportverein Türkheim in der großen Eissporthalle „Fetzige Spiele auf dem Eis“ angeboten. Es wird (auch) für Anfänger von sechs bis zwölf Jahren gezeigt, wie man die ersten Schritte auf dem Eis sicher hinkriegen kann.

Einen Monat später gibt es eine Art Fortsetzung: am 23. November können bei „Kids on Ice“ die ersten Eiskunstlauf-Figuren geübt werden. Aber auch für Kinder, die sich nicht unbedingt draußen austoben wollen, gibt es in der Vorweihnachtszeit Angebote. Am 19. November mit Zentha Rummel ein Adventshaus basteln, das die Eltern dann mit süßen Kleinigkeiten füllen dürfen. Oder als „Kleine Naschkatzen“, ebenfalls ab sechs Jahren, am 18. November Schokolade selbst herstellen und verzieren, unter Mithilfe der sehr fleißigen Kursleiterin Silvia Prestele. Sie bietet die meisten der verschiedenen Kurse im Ferienprogramm an.

Makramee: Wer bekommt da nicht Lust, sich so ein Windlicht an dunklen Winterabenden auf die Fensterbank zu stellen? Foto: vhs Türkheim

Das vollständige Ferienprogramm der vhs Türkheim kann unter www.vhs-tuerkheim.de aufgerufen werden. Zu jeder Veranstaltung gibt es eine kurze Beschreibung und ein Bild, das richtig Lust macht. Anmeldung ab sofort online. Infos und Anmeldung zu den Vormittagsöffnungszeiten der vhs unter der Telefonnummer 08245/967188.