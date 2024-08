34 Grad, aber Winter is coming ...

Das Leben als Lokaljournalist ist vielfältig: Morgens auf der Großbaustelle, mittags im Krankenhaus, nachmittags ein Termin bei der Polizei. Langweilig wird einem da selten. Und so manches Treffen ist mitunter kurios. Was denken Sie, worüber ich recherchiere, während es draußen 34 Grad hat? Die neuesten Bikinitrends? Die beliebtesten Eissorten? Von wegen!

Mein Termin am heißesten Tag des Jahres führte mich jüngst nach Egelhofen, wo eine neue Hackschnitzel-Anlage in Betrieb genommen wurde. Nicht gerade das Thema, an das man an so einem Sommertag als Erstes denkt. Doch nicht erst seit Game of Thrones wissen wir ja, dass der Winter naht. Und ehe man sich versieht, tauscht man Flipflops schon wieder gegen Winterstiefel. Übrigens: Wann gibt’s denn eigentlich wieder Lebkuchen in den Regalen?