Achtung, Fallobst!

Auf Radfahrer lauern ja so manche Gefahren, die man als Nicht-Radler vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Schlaglöcher zum Beispiel, die man im diffusen Licht des Waldwegs entweder erst im letzten Moment erkennt und ihnen mit einem gewagten Schlenker gerade noch ausweichen kann – oder eben erst, wenn man mit Karacho hineingerumpelt ist. Beim letzten Mal war der Aufprall so stark, dass meine Radtasche im hohen Bogen vom Gepäckträger geflogen ist. Und weil es ja genauso gut ich sein könnte, die da fliegt, trage ich einen Helm. Getreu dem Motto „Wer Hirn hat, schützt es“, habe ich das schon getan, als man dafür noch ein gewisses Selbstbewusstsein brauchte, weil man mit dem unförmigen Ding im besten Fall aussah wie Calimero, das schwarze Küken mit der Eierschale auf dem Kopf. Heutzutage ist das Helmdesign erfreulicherweise etwas gefälliger und der Helmträger kein Sonderling mehr. Es hat sich halt herumgesprochen, dass der Helm vor schweren Kopfverletzungen schützen kann. Viele denken dabei wahrscheinlich an Stürze, vornehmlich die des Radfahrers. Tatsächlich dräut dieser Tage jedoch auch Gefahr durch stürzendes Obst: Äpfel und Birnen, die direkt am Straßenrand just dann von den Bäumen fallen, wenn der Radler drunter durchfährt, sind nicht zu unterschätzen. Vögel, die über dem Radfahrer kreisen, übrigens auch nicht. Doch auch wenn die etwas fallen lassen, ist der behelmte Radler bestens geschützt.

Sandra Baumberger