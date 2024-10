Bunte Wunder an grauen Tagen

Jetzt sind sie wieder da, die grauen Tage, an denen man morgens nicht weiß, ob es immer noch dunkel oder nur noch nicht richtig hell ist, weil dicke Wolken und Nebelfelder den blauen Himmel in weite Ferne rücken lassen. Und doch lohnt es sich auch an diesen Tagen, sich hinaus zu wagen ins trübe Grau, und den Blick nach oben zu richten.

Da recken sich kahle Äste gen Himmel, während daneben ein sattgrüner Baum steht, als würde er gleich noch einmal Blüten austreiben. Sein Nachbar kann sich gerade noch nicht wirklich entscheiden, ist noch halb grün und schon halb gelb, während der Baum weiter schon dicke, gelbe Tränen weint, die sich über den ganzen Gehweg verteilen und aussehen wie ein goldener Teppich. Ein Kollege weiter hinten hingegen zeigt zum Finale noch einmal, was er drauf hat, und leuchtet mit seinen feuerroten Blättern sogar durch den dicken Nebel hindurch, als würde er brennen.

Den Frühling oder Sommer schön zu finden, das ist einfach. Im Herbst muss man schon bewusst hinschauen, um die Schönheit im Detail zu entdecken. Aber es lohnt sich. Denn dann merkt man: So grau wie man zunächst dachte, sind die Tage ja gar nicht. Überall entdeckt man darin bunte Wunder.