Buntes Treiben gegen den Blues

Angeblich soll heute laut einer Berechnung ja der traurigste Tag des Jahres sein. Zweifel scheinen da zwar glücklicherweise angebracht, aber vorsichtshalber lassen wir und die Unterallgäuer Faschingsfreunde nichts unversucht, um die Stimmung zu heben: Rund 600 Kinder sind am Samstag zum Minigardetreffen nach Bad Wörishofen gekommen und haben dort in phantasievollen Kostümen tolle Tänze und viel gute Laune präsentiert. Wie wäre es, wenn Sie sich davon einfach anstecken lassen? Bilder von dem bunten Treiben finden Sie auf Seite 26 und etliche mehr in der Bildergalerie unter www.mindelheimer-zeitung.de. Zahlreiche Elferräte aus der Region haben sich zudem beim Elferratstreffen in Mittelneufnach dem Urteil der Jury gestellt. Womit, sehen und lesen Sie auf Seite 25 und ebenfalls online in einer Bildergalerie. Bei so viel Gaudi hat der Trübsinn hoffentlich keine Chance. Und auch wenn Sie all der Narretei so gar nichts abgewinnen können, wünschen wir Ihnen genügend Frohsinn für einen heiteren Start in die Woche.

