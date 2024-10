Mit Klassentreffen ist das ja so eine Sache: So schön es ist, dass sich jemand die Mühe macht, eins zu organisieren (an dieser Stelle: Vielen Dank lieber Uli), so schnell stellt sich oft die Frage, ob man wirklich zusagen soll. Weil: Mit den Mitschülerinnen und -schülern, die man damals schon gerne mochte, hat man im besten Fall ohnehin noch Kontakt. Und mit den anderen? Sagen wir mal so: Es wird schon Gründe gehabt haben, weshalb man mit ihnen wenig bis nichts zu tun hatte. Außerdem: Früher konnte man als kleinsten gemeinsamen Nenner immerhin über die Schule reden, heute steht man sich im schlimmsten Fall nach kurzem Smalltalk schweigend gegenüber. Sehr unangenehm.

In meinem Fall siegte am Ende aber die Neugier. Einige hatte ich seit dem Abitur vor 25 Jahren nicht mehr gesehen – und freute mich sehr, dass wir uns trotzdem gleich wiedererkannten. Mit manchen habe ich an diesem einen Abend mehr geredet als während unserer zwei- oder dreijährigen gemeinsamen Schulzeit. Schon kurios, oder?

Sollte demnächst eine Einladung zum Klassentreffen in Ihrem Briefkasten liegen, kann ich Sie jedenfalls nur ermuntern, hinzugehen. Wenn die Anreise wie in meinem Fall überschaubar ist, hat man ohnehin nichts zu verlieren: Wenn‘s gar nichts ist, kann man ja jederzeit gehen. Im besten Fall wird es aber nicht nur ein Klassen-, sondern ein klasse Treffen. Und das sollte man sich doch wirklich nicht entgehen lassen.