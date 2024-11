Hallelujah! Es ist bald wieder soweit

Alle Jahre wieder gibt‘s in den Läden die ersten Lebkuchen schon Ende August zu kaufen. „Viel zu früh!“, schimpfen viele. Es folgen die Adventskalender, für die man inzwischen mehr Geld ausgeben kann, als manche das für Weihnachtsgeschenke tun. Aber Hauptsache: Lasst uns froh und munter sein! Es geht ja nichts über die fröhliche Weihnacht!

Und spätestens, wenn der Schnee leise rieselt, Schneeflöckchen und Weißröckchen zaubert, dann ist kein Halten mehr. So mancher stellt sich schon zum ersten Advent den Christbaum ins Haus. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, damit er dessen Glanz schon vor dem Fest genießen kann. Oh Tannenbaum! In der Weihnachtsbäckerei werden derweil Plätzchen gebacken, im Haus wird dekoriert, mit Kugeln, Lichterketten und natürlich Glöckchen, klingelingeling. Süßer die Glocken nie klingen!

Wenn das vierte Lichtlein brennt, haben es dann auch die Langsamsten kapiert, dass Weihnachten vor der Tür steht. Die Tage bis zum Fest werden stetig weniger – und plötzlich heißt es: „Hallelujah! Es ist schon wieder soweit. Ihr Kinderlein kommet. Morgen wird‘s was geben!“ Dabei war doch gerade erst Ende August und man hat sich noch über die Lebkuchen in den Regalen aufgeregt ...

Ja, jetzt ist noch ein bisschen Zeit bis dahin – aber sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht früh genug gewarnt! Zur Einstimmung können Sie ja mal zählen, wie viele Weihnachtslieder in diesem Text versteckt sind. Vielleicht bleibt Ihnen ja eines davon als Ohrwurm erhalten und versetzt Sie schon heute in Vorweihnachtsstimmung.