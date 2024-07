Hier geht die Post ab?

Erinnern Sie sich noch an die gute alte Flaschenpost? Nachricht rein, Korken zu und ab die Post. In Zeiten des Höher, Weiter, Schneller, Mehr ist es damit freilich längst nicht mehr getan. Eine Flasche – ich bitte Sie – wie popelig ist das denn? Nein, heutzutage muss es schon eine Tonne sein, am besten, da irgendwie passendsten eine Altpapiertonne. Jedenfalls hat sich eine solche – wie der Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft, Edgar Putz, in der jüngsten Sitzung des Kreistags zu berichten wusste – auf Reisen gemacht. Gut, sie wurde im Unterschied zu einer herkömmlichen Flaschenpost wohl von niemandem in die Günz geworfen, sondern infolge des Juni-Hochwassers wohl eher unabsichtlich zur Riesenflaschenpost, doch der Reiselust tat das offenbar keinen Abbruch: 18 Flusskilometer hat das gute Stück zurückgelegt und ist vom Süden Babenhausens über die Günz bis kurz vor Oberbleichen im Landkreis Günzburg gekommen, wo eine Brücke die Reise stoppte. Ob und wenn ja welche Nachricht sie transportierte, blieb leider so offen wie die Tonne selbst. Sie hat bei der rasenden Flussfahrt nämlich ihren Deckel verloren, nicht aber den Codierungs-Chip anhand dessen ausgelesen werden konnte, wo die Tonne hingehört. Angesichts dieser guten Nachricht ging bei den Besitzern wahrscheinlich die Post ab.

Diese Altpapiertonne hat rund 18 Kilometer in der Günz zurückgelegt. Foto: Edgar Putz