Ich bin erwachsen, holt mich hier raus!

Als Kind habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als endlich erwachsen zu sein. Und ja, an manchen Tagen kann ich mich immer noch darüber freuen, dass ich mir Süßigkeiten kaufen kann, wenn ich Lust darauf habe, und ins Bett gehen kann, wann ich will. Erwachsenwerden hieß für mich lange Zeit einfach: Freiheit.

Meine ersten Jahre in Wohngemeinschaften waren geprägt von langen Partys und ausgedehnten Frühstücken. Dass die Wohnung in Wirklichkeit ziemlich heruntergekommen war und meine Mitbewohner sich selten an den Putzplan hielten, störte mich kaum. Viel zu groß war die Freude über das eigene Reich.

Eine saubere Wohnung hat auch ihre Vorteile

Als vor einigen Jahren dann die ersten Pärchen in meinem Freundeskreis zusammenzogen, erschien mir das vollkommen absurd. Plötzlich erzählten die Personen, die gerade noch im Marx-Lesekreis gewesen waren, stolz von ihrer neuen Couch, die sie für mehrere Tausend Euro gekauft hatten. Und „Das Kapital“ stand nur noch dekorativ im pompösen Bücherregal herum. Immer mehr Menschen in meinem Umfeld wurden plötzlich spießig. Das würde mir niemals passieren!

Doch ehe ich mich versah, gefiel mir eine saubere und ordentliche Wohnung doch besser. Ich hatte keine Kapazitäten mehr für lange Nächte und nach und nach verlor sich der Zauber des WG-Lebens. Und vor einigen Tagen wachte ich auf, und verspürte den dringenden Wunsch nach einem Eigenheim. Was mir früher unvorstellbar erschien, wirkt plötzlich ziemlich verlockend.

Für mich ist das immer noch ein Schock. Bin ich jetzt also erwachsen? Besteht meine Zukunft aus Vollzeitjob, Eigenheim und der leisen Vorfreude auf den nächsten Urlaub? Fall ja, die kleine Josephine möchte bitte abgeholt werden.