Kindergeburtstag total retro

Seit Tagen, ach was, Wochen, treibt meinen Mann und mich die Frage um, wie wir den Kindergeburtstag unseres dann Neunjährigen gestalten könnten. Es ist nämlich so: Die Gäste waren in diesem Jahr schon auf sehr vielen Partys und haben dabei auch viel erlebt: Sie waren im Escape-Room, beim Klettern, beim Kegeln, in der Sternwarte, in einem Indoor-Spielplatz, im Kino und bei einer Alpaka-Wanderung. Da stellt sich dann schon die Frage, was man angesichts dieser Events noch bieten kann, wenn man niemanden langweilen und halbwegs wetterunabhängig sein will.

Die Lösung, die sich in der Praxis freilich erst bewähren muss, erscheint uns so einfach wie genial: Wir machen das, was – zumindest gefühlt – viele Kinder gar nicht zu kennen scheinen, nämlich einen ganz klassischen Kindergeburtstag. Mit Topfschlagen, Würstchenschnappen, Sackhüpfen, Reise-nach-Jerusalem, Schokoladen-Wettessen und noch ein paar anderen typischen Spielen, an die mein Mann und ich uns noch grob aus unserer eigenen Kindergeburtstagszeit erinnern können. Total retro – und hoffentlich auch total spaßig.