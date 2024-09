Mysteriöses im Familienbad

Geahnt habe ich es ja schon länger, doch jetzt bin ich mir sicher: Die Einrichtung unseres Bads führt definitiv ein Eigenleben. Zwar hängt der Rollo weiterhin artig am Fenster und tut so, als könne er kein Wässerchen trüben, doch ich weiß Bescheid. Wenn keiner guckt, vergreift er sich heimlich am Nagellack. Ich weiß, das klingt verrückt, aber wie sonst wären die roten Flecken auf dem weißen Stoff zu erklären? Ich selbst lackiere mir zwar höchst selten die Nägel, aber wenn doch, dann eben die Nägel und nicht den Rollo. Mein Mann ist auch unverdächtig und die Kinder beteuern ebenfalls ihre Unschuld. Bleibt also nur der Rollo, der in seinem heimlichen Tun jedoch nicht alleine ist: Auch die Waschbecken-Unterschränke sind ziemlich schlimme Finger und – wie sich entlang der Schranktüren deutlich zeigt – ganz versessen auf Zahnpasta. Während sie jedoch immerhin an ihrem Platz bleiben, sieht das bei den Haargummis ganz anders aus: Die wandern frohgemut durchs ganze Haus und sind mal hier, mal dort zu finden, aber nur selten an der Halterung, an der sie – schön farblich sortiert – eigentlich hängen sollten. Verrückt, oder? Nicht auszuschließen, dass auch die Dusche mit von der Partie ist und nachts Karaoke singt. Das Wasser tröpfelte neulich jedenfalls verdächtig müde aus der Brause ...

