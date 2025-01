Mindelheim, das wird Bürgermeister Stephan Winter nicht müde zu betonen, muss sparen. Einen Neujahrsempfang mit ansehnlichem Häppchen-Buffet hat sich die Stadt zwar trotzdem geleistet, aber im Kleinen dann wohl doch vorsorglich den Rotstift angesetzt: Ottmar Einsiedler, der Leiter des Kammerchors Vocal Total, der den Abend musikalisch bereicherte, durfte stellvertretend für den ganzen Chor ein Geschenk entgegennehmen. Der Kontur unter dem Geschenkpapier nach zu urteilen handelte es sich um eine Flasche Wein, möglicherweise sogar um einen ausgesprochen guten.

Hinter ihm standen allerdings rund 25 Sängerinnen und Sänger, was im Publikum für eine gewisse Belustigung sorgte: „Wow, da bekommt ja jeder mindestens einen Schluck ab“, sagte einer hörbar ironisch – was natürlich ziemlich frech ist. Schließlich sollen die Sängerinnen und Sänger ihre Stimme mit dem mutmaßlich edlen Tropfen ja auch nur ölen und nicht wie Rockstars Alkoholexzessen frönen. Zumal 30 Milliliter Wein pro Person mehr sind als ein Gläschen Schnaps, also schon ein recht großer Schluck und wahrscheinlich genau die Menge, die aus gesundheitlicher Sicht gerade noch so im Rahmen ist. Man darf also annehmen, dass die Stadt beileibe nicht knausern, sondern lediglich ihrer Fürsorgepflicht nachkommen wollte. Auf so viel wohlmeinende Umsicht gilt es anzustoßen: Prösterchen!