Rund und orange: Was geht und was nicht

Orange liegt im Trend – nicht nur, weil das die klassische Farbe ist, in der sich im Oktober die Landschaft färbt. Rund ist auch modern, man braucht sich nur die Kastanien zum Vorbild zu nehmen. Und rund und orange gleichzeitig: Das ist top! Gerade am Obst- und Gemüseregal.

Und so ist der klassische Hokkaido-Kürbis natürlich Pflicht beim herbstlichen Einkauf. Man kann ja so viel daraus machen: Suppe, Lasagne, Ofengemüse und mehr - so lange, bis er uns aus den Ohren heraushängt. Das kann dauern.

Doch für eine runde orangefarbene Sache kann ich mich aktuell noch nicht erwärmen: Zitrusfrüchte wie Mandarinen, Clementinen und Orangen. Letztere kamen doch gefühlt erst letzte Woche noch scheibchenweise in den Spritz?! Und jetzt soll man sie schon mit Walnüssen und Lebkuchen verspeisen, so wie zu Nikolaus? Dazu braucht‘s noch ein paar kalte Tage mehr - wobei mir ein orange-goldener Oktober eigentlich lieber wäre ...