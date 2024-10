Spinne am Morgen, Spinne am Abend

Der Herbst ist schon da, der Winter steht vor der Tür – und wie uns Menschen zieht es auch die Tierchen ins Warme. Und plötzlich sieht man in der Ecke des Wohnzimmers eine Spinne hocken. Eine große Spinne. Eine dicke Spinne. Aber ja, auch eine nützliche Spinne. Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen, Spinne am Abend erquickend und labend, heißt es. Aber was, wenn man die Spinne rund um die Uhr sieht, sich gar von ihr beobachtet fühlt?

Könnte sich das Tierchen nicht einfach in eine unsichtbare Ecke verziehen und nur dann herauskommen, wenn man selbst gerade nicht im Raum ist? Das wäre doch eine wunderbare Co-Existenz. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, um gleich das nächste Sprichwort heranzuziehen. Natürlich könnte man die Spinne töten oder nach draußen tragen, aber irgendwie kann man ja auch verstehen, dass sie lieber drinnen ist. Geht einem selbst ja genauso.

Alternativ könnte man es aber auch wie die Chinesen halten: Für sie ist die Spinne ein Glückssymbol. Wenn sie sich am Faden herablässt, soll das bedeuten: „Glück kommt vom Himmel herab.“ Ein schönes Symbol! Allerdings: Wenn ich mir das bei meinem dicken Wohnzimmer-Exemplar vorstelle ... Nein, so viel Glück brauche ich dann, ehrlich gesagt, doch nicht!