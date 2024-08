„Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?“ Das alte Wiegenlied passt hervorragend zum Sternschnuppen-Schauen. Und dazu hatte man in den letzten Tagen gute Gelegenheiten.

Der Höhepunkt der Perseiden war zwar bereits in der Nacht auf 13. August, doch auch zuvor und danach zeigten sich immer wieder die weltlichen Erscheinungen des Meteorschauers: Sternschnuppen. Mal schnell, mal langsam, mal ganz klein, mal ganz groß - irgendwie passend zu all den Wünschen, die man dabei so hat.

Doch wer nachts gen Himmel blickte, konnte auch noch viele andere Dinge entdecken: Rot-grün-blinkende Flugzeuge gehören schon immer zum gewohnten Anblick beim Sternengucken. Doch seit Menschen, die viel Geld haben, viele Satelliten ins Weltall schicken, tummeln auch die sich zwischen den Sternen – unerfahrene Himmelsgucker könnten auf den ersten Blick meinen, die sich fortbewegenden Lichtpunkte seien Sternschnuppen. Zu mancher Zeit waren sogar mehr davon zu sehen als echte Sternschnuppen.

Vielleicht sollte man das ganze Prozedere künftig ändern und sich nicht bei jeder Sternschnuppe, sondern bei jedem Satelliten etwas wünschen? Wäre auf jeden Fall effektiver. Nur auf die Frage „Weißt du, wie viel Satelliten stehen an dem blauen Himmelszelt?“ gibt’s bislang noch keine Antwort: Der liebe Gott ist immer noch am Zählen, und es kommen ja ständig neue dazu, wie „Ernst“ aus Freiburg.