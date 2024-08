Wie man zum Retter wird

„Retten“ ist ja gerade sehr im Trend. Im Supermarkt „retten“ wir dunkelbraune Bananen oder alte Semmeln, und in manchen Hotels kann man sich nach dem Ende des Frühstücksbuffets eine Rettertüte holen, die allerhand Leckereien beinhaltet. Aber auch die sind schnell aufgegessen.

Ich habe hingegen viel länger etwas von meiner Rettungsaktion. Eigentlich wollte ich im Baumarkt ja nur kurz ein bisschen Farbe kaufen. Eigentlich. Ein Blick zur Pflanzenabteilung muss ja noch erlaubt sein. Und, so ein Pech aber auch, waren da doch einige reduziert. Weil die eigentlichen Etiketten fehlten, war es fast schon spannend, was es da in der Auswahl gab. Ein Hoch auf die Pflanzen-App! Denn, zugegebenermaßen: Die Blaue Himmelsleiter, von der nur noch Blätter übrig waren, hätte ich ohne technische Hilfe nicht sofort erkannt. Im nächsten Sommer darf sie in meinem Beet blühen.

Wie praktisch, dass es auch Himbeeren im Angebot gab - sind meine doch in diesem Jahr plötzlich eingegangen. Die grün-gemusterten Blätter der Gefleckten Taubnessel ergänzen die Pflanzen im hinteren Teil des Gartens, erfreuen im kommenden Jahr hoffentlich die Insekten mit ihren Blüten, die auch für uns Menschen essbar sind. Und Mauerpfeffer kann man doch immer brauchen. Retten kann einfach so schön sein. Man muss ja nicht gleich ein Tier- oder Menschenleben retten. Auch bei Pflanzen bereitet es schon viel Freude! Probieren Sie‘s doch mal aus.