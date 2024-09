Der Kollege und ich besitzen zwar keinerlei meteorologische Expertise und doch sind wir uns ganz sicher: Der kommende Winter wird richtig kalt. Seien Sie also vorbereitet und ziehen Sie sich warm an. Wir wollen nun wirklich keine Panik verbreiten und auch keineswegs die Kältepeitsche schwingen, aber die Hinweise sind – zumindest in der Summe – absolut eindeutig. Erstens: Der Kater haart derart, dass zu befürchten steht, dass er demnächst als Nacktkatze völlig fellfrei seiner Wege zieht. Wenn er aber augenscheinlich sein komplettes Sommerfell austauscht, dann ja wohl nur, weil er ganz dringend wärmeres braucht. Und wofür braucht er das wohl? Eben! Zweitens: die Nüsse. Falls Sie in jüngster Zeit an einem Haselnussstrauch oder Walnussbaum vorbeigekommen sind, haben Sie es bestimmt auch bemerkt: Die Sträucher und Bäume biegen sich fast unter der Last ihrer Nüsse. Und viele Nüsse – so besagt es jedenfalls eine Bauernregel aus dem Norden der Republik – bedeuten einen strengen Winter. Ob er auch schneereich wird und Sie am besten schon jetzt damit beginnen sollten, Ski und Schlitten auf Vordermann zu bringen, vermögen wir zwar leider nicht zu sagen – der Kollege und ich sind schließlich nur einfache Katzen- und Nussbaumbesitzer – aber wir würden eiskalt raten: Gehen Sie mal lieber auf Nummer sicher.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis