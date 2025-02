„Ich bin enttäuscht“: Vorgezogene Bundestagswahl verkleinert Kreis der Erstwähler

Der 20. Deutsche Bundestag wurde am 27. Dezember 2024 aufgelöst, neuer Wahltermin zur Wahl des 21. Deutschen Bundestages ist der 23. Februar 2025. Somit hat sich die Wahl um gut sieben Monate nach vorne verschoben. Jugendliche, die im September eigentlich erstmals den Bundestag hätten wählen dürfen, müssen nun bis zu den Kommunalwahlen 2026 auf ihre erste Wahl warten. Das sorgt für Unmut - zumal die meisten ja kürzlich erst bei der Europawahl mitwählen durften, wo schon 16-Jährige abstimmen konnten, im Gegensatz zur Bundestagswahl.



Was halten Jugendliche davon, 2025 nicht an dieser wichtigen Wahl teilnehmen zu können? Ioana Tataru aus Bad Wörishofen wird erst im Mai 18. Sie sagt: „Ich fühle mich etwas verarscht, weil ich gerne mitentschieden hätte, wie unsere nächste Bundesregierung aussieht. Es ist blöd, aber ich kann daran ja nichts ändern. Dann wähle ich eben erst 2026.“

