Mopedfahrer bei Unfall in Immelstetten verletzt

Nicht aufgepasst hat der Fahrer eines Kleinkraftrades, der am Mittwochnachmittag auf der Dorfstraße in Immelstetten einen Unfall verursachte. Laut Polizei fuhr ein 69-jähriger Kleinkraftfahrer hinter einem Pkw, der von einem 61-Jährigen gelenkt wurde. Auf Höhe des Kapellenwegs wollte der Autofahrer in eine Seitenstraße abbiegen. Zeitgleich überholte der Kleinkraftfahrer den Pkw aus bislang ungeklärter Ursache. Beim Zusammenstoß erlitt der Kleinkraftfahrer leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. (mz)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Immelstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis