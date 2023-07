Interview

So schätzt ein Bau-Investor die Lage am Wohnungsmarkt ein

Gerhard Schlichtherle ist Vizepräsident der IHK Schwaben und Geschäftsführer der Buchloer Bauträger-Firma Acredo Bau und bereits seit über 30 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Im Interview verrät er, wie es aus seiner Sicht um die Baubranche im Allgäu steht und warum ihn die einbrechenden Baugenehmigungen nicht beunruhigen.

Plus Baugenehmigungen sind so stark zurückgegangen wie seit 2007 nicht mehr. Währenddessen steigt der Leitzins. Was macht das mit dem Wohnungsmarkt im Allgäu?

Von Michael Mayr

Baugenehmigungen sind in Deutschland im April 2023 gegenüber dem Vorjahr um fast ein Drittel eingebrochen - der höchste Einbruch seit März 2007, also kurz vor der Finanzkrise. Wie ist die Stimmung in der Baubranche?

Schlichtherle: Mich wundert es ehrlich gesagt, dass es nur ein Drittel ist. Viele Bauherren - egal ob privat, öffentlich oder institutionell - sind aktuell sehr zurückhaltend. Das liegt auch an den oft immer noch steigenden Materialkosten und anderen Nachwirkungen der Pandemie.

